Han pasado ya cinco meses desde que trascendió a la crónica social de nuestro país que Bertín Osborne y Gabriela Guillén van a ser padres de su primer hijo en común pese a no mantener ningún vínculo sentimental. De hecho, una vez nazca el bebé el presentador de Mi casa es la tuya pedirá la correspondiente prueba de paternidad. En plena cuenta atrás para que la empresaria de a luz, ya que sale de cuentas el próximo 31 de diciembre, ha recibido un nuevo revés.

Gabriela Guillén se queda sin padrino

Ha sido Paloma García-Pelayo, quien ha explicado en Y ahora Sonsoles que la fisioterapeuta le habría pedido a su amigo José Luis López, ‘El Turronero’, que casualmente también uno de los mejores amigos de Bertín, que fuera el padrino de su bebé. «Ella tenía especial ilusión y le pidió que fuera el padrino de la criatura», ha dado a conocoer la periodista en el espacio de Antena 3. «Esta persona, al ser tan amiga de Bertín, lógicamente no quería entrar, estar en medio, y verse en una posición violenta dada la situación que hay cuando rompe la pareja y se deja el trato directo, y rechaza la invitación», ha añadido.

Gabriela Guillén en una imagen de archivo / Gtres

Ante la negativa del conocido empresario, Gabriela Guillén se ha sorprendido: «Según me ha trasladado, se lo había pedido, era su deseo, pero él le dijo que se lo pensaría. Yo creo que le hemos dado la noticia de la negativa, de ahí que se haya quedado tan sorprendida».

Determinación que se produce cuando la situación entre Bertín y Gabriela es complicada, ya que tomaron la decisión de no continuar su vida juntos. Desde el fin de su romance, el empresario habría mantenido un papel de intermediador entre ambos, ya que era un buen amigo de los dos. «Al ser tan amigo de Bertín no quería verse en una posición en medio de la ex pareja», ha asegurado la periodista en el espacio conducido por Sonsoles Ónega.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Pese a la determinación de ‘El Turronero’, Guillén continúa manteniendo una buena relación con él, según Paloma García-Pelayo. «Es una persona que le tiene mucho cariño y que ha estado cuando Bertín no ha estado, le ha llamado, le llama y se preocupa por ella, pero no quiere ser el padrino de su hijo por todo lo que conlleva y trae consigo», ha finalizado la colaboradora sobre este entramado que tantos titulares ha acaparado desde que se dio la noticia, allá en el mes de julio.

La ausencia de Bertín Osborne

Desde que trascendió que Bertín Osborne iba a ser padre, el cantante ha procurado mantenerse en un segundo plano. Si bien en un inicio emitió varios comunicados por diferentes vías, su postura dio un giro de 180 grados y poco o nada es lo que se sabe de él. La fórmula del hermetismo le acompaña desde entonces. Este mismo miércoles, Diez Minutos cuenta en sus páginas que el presentador romperá su silencio una vez llegue al mundo el bebé.

El dardo envenenado de Gabriela Guillén en la reaparición de Bertín

Este miércoles, 20 de diciembre, Bertín Osborne se convertirá en el invitada estrella de El Hormiguero. Una reaparición que se produce en una fecha clave para Gabriela, ya que hoy mismo es su cumpleaños. La empresaria, además, ha compartido un post cargado de sentimiento.

«He viajado por todo el mundo buscando la felicidad en pequeñas cosas, durante muchos años. He conocido muchas culturas y he aprendido mucho de ello; pero sin duda este año ha sido el que me más me ha enseñado y cambiado la vida; he conocido el amor infinito sin verle ni siquiera la carita.

Agradecida por lo bueno y lo malo. Todo merece la pena de sentirte en mis entrañas. Eres mi mejor regalo», ha escrito.