Este 21 de abril, Juan Peña (42) lanzó su nuevo single, Vestida de Chanel, una canción, en sus propias palabras, de aires rumberos y toques flamencos que surgió gracias a una anécdota durante una actuación en una fiesta privada. «Esta canción surgió en una fiesta privada que organizaba una amiga de la alta sociedad y en la que me quedé en blanco. Sobre la marcha empiezo a sacar una letra que está dedicada a ella, es su vida conmigo, siempre está cuando la necesito. Me estaba grabando todo el mundo y empezaron a cantar el estribillo. Hablé con el productor Josué García, que ha trabajado con Isabel Pantoja y Pablo Alborán, y me dijo que era una bomba», confiesa en una entrevista en exclusiva para una conocida revista.

El tema ya cuenta con su propio videoclip que, dirigido por Rafel Choclán, reúne a numerosos rostros conocidos de la crónica social, como Carmen Lomana, la modelo María José Suarez, Lucía Rivera o la escritora y guionista, Astrid Gil. «Para los videoclips siempre me rodeo de amigos, he grabado con Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal, Ángel Nieto… Para este llamé a Carmen Lomana y me dijo que estaría encantada de salir. Después llamé a la ex mujer de Rafael del Pino y aunque no suele salir en ningún sitio me dijo que lo que necesitara. Luego llamé a Lucía Rivera. Una parte se grabó en la calle y otra en Fortuny para recrear la fiesta en la que surgió el tema. Allí llegó María José Suárez, con la que ya grabé, y le dije que si quería salir. Me dijo que se apuntaba. Ha quedado un videoclip muy divertido y pegadizo», explica.

Esta es la primera vez que Carmen Lomana muestra sus dotes de actriz, no así que participa en algo musical. Pues cabe recordar que el pasado mes de febrero, la socialité hizo sus pinitos en el mundo de los DJ, con motivo del evento Churros Valencia, en la Comunidad Valenciana. «A ver, yo no soy David Guetta, ni ninguno de estos. Lo de DJ es un divertimento. No sabes cómo lo pasamos. Me llaman de todas partes para que haga bolos como Dj, pero no puedo dedicarme todos los fines de semana a pinchar, no me da la vida», aseguró entonces.

Por su parte, para Maria José Suárez no ha sido el primer videoclip. Ya en 2014, cuando su relación con el tenista Feliciano López finalizó, María José participó en la grabación del vídeo musical de la sintonía de la serie de televisión Arrayán, a la que puso voz precisamente Juan Peña.

Vestida de Chanel llega tras diez años sin grabar y con cinco discos en el mercado del cantante. Lo que hace que suponga un reto profesional inmenso para Peña. «Vuelvo al mundo discográfico tras 10 años sin grabar nada. Hace dos saqué un DVD en directo, pero ahora quería ofrecer algo nuevo. Tengo una segunda canción, que saldrá después del verano y mientras sigo con lo mío. Porque en estos años que he estado sin grabar no he dejado de cantar y de dar conciertos por medio mundo, actuar en festivales y en eventos privados, que es donde empecé y donde quiero seguir», confiesa en palabras para ¡Hola!.