Este Viernes Santo ha sido especialmente significativo para Francisco Rivera, quien ha tenido la oportunidad de recoger el Cristo de las Tres Caídas de Triana, una imagen de Jesús de Nazaret con la cruz a cuestas que evoca el momento de su tercera caída y se encuentra en la capilla de los Marineros, en el barrio de Triana en Sevilla. Francisco Rivera se ha dejado ver en la piña que sostenía al Santísimo Cristo, visiblemente emocionado al paso de la imagen. Aunque este año no ha podido participar como costalero por primera vez tras cumplir los 50, su presencia en ese punto tan simbólico del recorrido demuestra que su vínculo con la hermandad y con el Cristo sigue tan vivo como siempre.

Francisco Rivera, cabe recordar, no ha podido portar sobre sus hombros al Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana durante la tradicional Madrugá sevillana. El torero ya tiene 50 años y se ha visto afectado por la normativa interna de la Hermandad de la Esperanza de Triana, la cual establece que los costaleros no pueden superar esa edad, con el objetivo de dar paso a las nuevas generaciones de hermanos. Aunque Rivera solicitó junto a otros ocho compañeros una prórroga de un año a la Junta de Gobierno de la Hermandad para poder despedirse como costaleros esta Semana Santa, la petición le ha sido rechazada. ​

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

«El año pasado los que hemos cumplido 50 nos despedíamos de una vida dedicada a ser costalero. Llovió. No tiene culpa nadie y hemos pedido a la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana que nos permita hacer una prórroga de un año y poder despedirnos siendo costaleros», explicó Rivera en una entrevista reciente al programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3. «Nos han dicho que no. Sobre todo, no entendemos que haya precedentes a los que sí se les ha dejado y no entendemos por qué a nosotros no. Quiero pensar que no es nada personal, una hermandad tiene que estar por encima de todo, es otra cosa», lamentó.

Primera Semana Santa tras el nacimiento de su cuarto hijo, Nicolás

Al margen de lo anterior, la de este año está siendo una Semana Santa especialmente significativa para Francisco Rivera, pues se trata de la primera que pasa junto a su cuarto hijo recién nacido, Nicolás. Fue el pasado 9 de abril, justo a las puertas del comienzo de una de las celebraciones religiosas más importantes para Rivera, que el torero y su esposa, Lourdes Montes, dieron la bienvenida al pequeño. Nicolás es el tercer hijo en común de la pareja y el cuarto para Francisco Rivera, que también es padre de Cayetana fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

Francisco Rivera y Lourdes Montes. (Foto: Gtres)

El nacimiento fue recibido con gran alegría tanto en el entorno familiar como en el mediático, ya que Rivera siempre ha expresado con orgullo su amor por la paternidad. «Primera semana siendo uno más… Sin duda los días del parto de cada uno de mis hijos son los mas importantes y emocionantes de mi vida; esa ilusión de ver cómo será después de tantos meses esperando…Nicolás llegó al mundo sin esfuerzo, tranquilo, rodeado de paz. Ahora nos estamos acostumbrando el uno al otro, con sus días y sus noches… a veces más cansada, a veces menos, pero llena de ilusión por tenerlo en nuestras vidas», comentó Lourdes Montes hace escasos días a través de sus redes sociales.