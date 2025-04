Francisco Rivera Ordóñez está viviendo una Semana Santa marcada por el contraste entre la alegría personal y la frustración cofrade. El torero ha sido padre por cuarta vez tras el nacimiento de su hijo Nicolás, fruto de su matrimonio con Lourdes Montes. El pequeño llegó al mundo el pasado 9 de abril, justo a las puertas del comienzo de una de las celebraciones religiosas más importantes para Rivera: la Semana Santa sevillana. El nacimiento fue recibido con gran alegría tanto en el entorno familiar como en el mediático, ya que Rivera siempre ha expresado con orgullo su amor por la paternidad. Nicolás se suma así a la familia que el torero ha formado con Lourdes Montes, con quien ya tiene dos hijos: Carmen y Curro.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias en estos días tan señalados. La parte amarga de su Semana Santa llega desde el seno de la Hermandad de la Esperanza de Triana, una de las más emblemáticas de Sevilla y a la que Francisco Rivera pertenece desde hace años como costalero. El torero cumplió en 2024 los 50 años, edad límite establecida por la normativa interna de la cuadrilla para participar en las procesiones. Por tradición, los costaleros que alcanzan esa edad suelen despedirse con una última «chicotá» bajo el paso, como gesto de agradecimiento y devoción. Pero el año pasado, la lluvia impidió la salida del paso durante la Madrugá, frustrando la que debía ser su última procesión.

Francisco Rivera y Lourdes Montes presentan a su tercer hijo en común. (Foto: Gtres)

De esta forma, en noviembre, Rivera solicitó junto a otros ocho compañeros una prórroga de un año a la Junta de Gobierno de la Hermandad para poder despedirse como costaleros esta Semana Santa, siendo esta petición rechazada. «El año pasado los que hemos cumplido 50 nos despedíamos de una vida dedicada a ser costalero. Llovió. No tiene culpa nadie y hemos pedido a la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana que nos permita hacer una prórroga de un año y poder despedirnos siendo costaleros», ha explicado Rivera en una entrevista reciente al programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3. «Nos han dicho que no. Sobre todo, no entendemos que haya precedentes a los que sí se les ha dejado y no entendemos por qué a nosotros no. Quiero pensar que no es nada personal, una hermandad tiene que estar por encima de todo, es otra cosa», ha lamentado visiblemente afectado.

El torero no ha ocultado su indignación por lo que considera una falta de sensibilidad por parte de su Hermandad. «Hablan de que lo primero es el hermano y a nosotros no nos han hecho ni caso», afirma con decepción. Rivera, que ha sido un firme defensor de los valores cristianos y de la fraternidad que debe regir la vida cofrade, no logra entender la negativa. En redes sociales también ha expresado su malestar, escribiendo: «Podrán quitarnos el despedirnos de él, con esa falta de cristiandad de la Junta de mi Hermandad de la Esperanza de Triana. Pero nunca nos quitarán lo que hemos vivido y la relación que tenemos con él».

Francisco Rivera en la Semana Santa sevillana. (Foto: Gtres)

Aunque este año no ha podido vestirse de costalero ni ha participado activamente en las procesiones, Francisco Rivera y Lourdes Montes siguen muy unidos a la Semana Santa sevillana. Ambos son conocidos por vivir estas fechas con fervor, y es habitual verlos recorrer las calles de la ciudad junto a sus hijos.