Francisco Rivera, indiferente a los insultos de Isabel Pantoja

El pasado domingo, Kiko Rivera reapareció en el “Deluxe” en medio de la guerra que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, y apenas unos días después de la muerte de su tío, “Riverita”, con quien se había reencontrado dos meses atrás en una jornada a la que no faltaron sus dos hermanos mayores, Francisco y Cayetano Rivera. Entre las muchas cuestiones de las que habló en dj durante la entrevista en el espacio de Mediaset, Kiko Rivera no dudó en abordar un tema directamente relacionado con sus hermanos. El dj confesó que su madre, Isabel Pantoja, no le había hablado nunca bien de ellos, fundamentalmente de Francisco, por quien parece sentir una especial antipatía.

Según aseguraba Kiko sin entrar en demasiados detalles, cuando su madre se refería a ellos utilizaba palabras feas. El dj reveló que Isabel Pantoja ha cargado en varias ocasiones contra el hijo mayor de Paquirri con afirmaciones como “chulo” o “prepotente” y asegurando que “desde chico ya era así, y con 11 años ya decía que Cantora era suya».

En la entrevista en el “Deluxe”, Kiko Rivera también se refirió a la relación que ahora mantiene con sus hermanos, con los que está mucho más unido. El dj ha reconocido que le han aportado algo que no ha tenido a lo largo de su vida: “me han escuchado”, ha dicho. Kiko ha asegurado que, a pesar de que su madre no habla en buenos términos de los otros hijos de Paquirri, ellos nunca le han dedicado una mala palabra y han tratado de aconsejarle de manera sincera: “me han aconsejado que piense todo lo que diga, para que no me arrepienta que, al final, es mi madre», relataba el hijo de la tonadillera.

Francisco Rivera ha preferido no pronunciarse en torno a estas últimas declaraciones por parte de su hermano. El extorero ha evitado hablar del tema, ni tampoco ha hablado sobre la entrevista de Kiko Rivera. Ante las preguntas de los reporteros, Francisco ha guardado silencio, tal como se aprecia en el vídeo.

Un ultimátum sin respuesta

Por ahora Kiko Rivera no ha recibido respuesta a la solicitud que hizo a su madre el pasado fin de semana. El dj aseguró, en el “Deluxe”, que “cada día está más alejado de su madre”, lo que hace que se sienta muy triste. Un distanciamiento que no está dispuesto a remediar: “yo no la voy a llamar. Ya no busco ni el perdón, busco una explicación. No quiero que se solucione, quiero que me explique”, sentenció el menor de los Rivera.

El dj le daba un ultimátum a la tonadillera: “tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, por donde quieras. Y si no es así, voy a tener que tomar las medidas para que rindan cuentas de todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre. Y es algo que me cuesta muchísimo” reveló Kiko Rivera.

De momento Isabel Pantoja no ha respondido a su advertencia y Kiko se ha mostrado muy dolido ante esta situación: “no te compliques, es mucho más sencillo. Espera, te lo explico… Si no estás conmigo ahora no lo vas a estar más adelante. Fin», ha escrito.