La férrea defensa de Carla Vigo a Sonsoles Ónega

Carla Vigo, de nuevo en primera plana mediática. La sobrina de la Reina Letizia, que cada vez es más activa a través de las redes sociales, ha compartido un storie -publicación que dura 24 horas-, y ha roto una lanza a favor de Sonsoles Ónega. A través de un largo escrito, la actriz ha denunciado los comentarios de odio que recibe la periodista a través de la Red.

“Vagando por Instagram he ido a parar, no sé cómo al perfil de Sonsoles Ónega y cotilleando un poco he visto que todas sus fotografías están plagadas de comentarios tipo ‘no te queremos en Telecinco’, ‘mala persona’”, ha dicho visiblemente afectada y, es que Carla también ha tenido que defenderse de los denominados haters -personas que escriben comentarios negativos en redes sociales-, en más de una ocasión. Sin ir más lejos, hace unos días Carla subió una fotografía en la que aparecía sonriente posando en bañador. “Es el primer año que me atrevo a subir una foto en bañador”, escribió orgullosa.

Sin embargo, para su sorpresa, no paró de recibir comentarios de lo más críticos. Motivo por el que no dudó en estallar, haciendo gala así de su habitual sinceridad. La prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía respondió a un comentario de emoticonos riéndose. “¿Qué te hace tanta gracia?”, indicó Carla Vigo. “Por comentarios de mierda como el que me has puesto no me he atrevido a subir este tipo de fotos hasta ahora. ¿Pero sabes qué pasa? Que sé que los que ponéis este tipo de cosas estáis amargados y no tiene ningún tipo de sentido haceros caso”, finalizó.

Su faceta como actriz

La hija de la fallecida Érica Ortiz siempre ha confesado abiertamente que el séptimo arte es una de sus grandes pasiones. Además, antes de que terminara el año, pudo debutar en las tablas en una obra dirigida por Rafael Amargo.

De esta manera, Vigo formó parte de la obra teatral de Yerma, basada en la historia literaria de Federico García Lorca. El coreógrafo ya dejó claras sus intenciones de ficharla y finalmente llegó a formar parte de su elenco de actores. Además, había quienes criticaban la figura de Carla Vigo en el mundo de la interpretación y Amargó no dudó en dar la cara por ella.

Tras su actuación, la actriz agradeció a través de las redes sociales el apoyo que también había recibido. “Muchas gracias a todos por los ánimos de ayer. La verdad, es que me quedé muy contenta de cómo salió, aunque obviamente tuve algún fallito, pero nada, súper pequeño”, indicó orgullosa.

No cabe la menor duda de que, la vida de la joven ha dado un giro de 180 grados. Además, pasea su amor por las calles de Madrid, ya que mantiene una relación amorosa. Fue ella misma quien dio a conocer cómo conoció a su nueva ilusión, con quien se fue a vivir a las dos semanas de conocerse.