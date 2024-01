El último varapalo personal por el que Fernando Tejero no levanta cabeza

El actor Fernando Tejero ha tenido que enfrentarse a uno de los golpes más duros de su vida. Lo cierto es que este suceso no llega en un buen momento. En más de una ocasión ha hablado abiertamente de los problemas personales que ha tenido en el pasado. Es muy discreto con su vida privada, pero siempre va con la verdaderamente e intenta que su testimonio sirva de ayuda.

El protagonista de La que se avecina ha perdido a su mascota, una perrita con la que ha compartido todo tipo de experiencias. «El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro», empieza diciendo en una durísima carta que ha publicado en sus redes sociales. Su objetivo era despedirse de uno de «los seres que más he querido y querré en mi vida».

Fernando Tejero posando

Pepa, así se llamaba, ha compartido con Fernando Tejero etapas muy importantes. El artista incluso se la llevaba a algunos rodajes de películas o series. Han estado 13 años juntos y el intérprete no sabe cómo podrá vivir sin su compañía. «Te marchaste ayer, mi amor, mi Pepa, y te extraño como te amo, infinito», comenta al respecto.

Fernando Tejero: «Me queda un camino difícil»

La reacción del público ha sido formidable. Los fans de Fernando se han lanzado a las redes sociales para mostrarle su cariño, admiración y respeto. Mientras tanto, él sigue insistiendo en que debe afrontar una etapa muy compleja que no sabe cuánto durará. «Me queda un camino difícil echándote de menos muchísimo», escribe en la carta que se ha viralizado en las últimas horas.

Fernando Tejero ha recibido una oleada de amor después de abrir su corazón. Es cierto que no es la primera vez que comparte una experiencia personal, pero en esta ocasión ha tocado la fibra de muchos porque a profundizado en un tema muy sentimental. «Nunca se irán de mí ni tu amor, ni tus lametones, ni las noches durmiendo a tu lado, ni tus miradas. Todo esto se queda conmigo para siempre», le dice a su perra Pepa.

«Sé que tengo que quedarme con lo hermoso que vivimos, pero ahora la angustia me ahoga. Vuela alto, mi niña. Te amo». El artista convive con otros dos perritos llamados Lúa y Lía, así que debe hacer un esfuerzo por salir adelante, aunque tiene claro que la trayectoria que le queda es verdaderamente compleja.

La reacción del público y de otros famosos

Fernando Tejero sonriendo

El público no ha tardado en reaccionar a esta triste noticia. Muchos rostros conocidos se han unido a esta oleada de apoyo para mostrar su respeto hacia Fernando Tejero, quien hace poco le explicó a Nuria Roca lo que significaba Pepa para él. «He cambiado mi modo de vida por mis perros. He dejado de ir a muchos sitios por mis perros. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no. A los perros, cuando se les quiere, son como los hijos. Los hijos entienden por qué te vas y tal, pero los perros no», comentó en La Sexta.

La cantante Vanessa Martín se ha puesto en contacto con el artista a través de las redes sociales para darle la razón y le ha dicho que los perros «son puro amor, pura nobleza y generosidad. Quédate con que le diste lo mejor de ti». Otro famoso que se ha solidarizado con Fernando es Roberto Leal.

«No hay amor más sincero que el compartido desde las extrañas, el cual nunca desaparecerá», le ha escrito el presentador de Pasapalabra. Sus compañeros de La que se avecina, como por ejemplo Cristina Castaño, Luis Merlo y Pablo Chiapella, también le han enviado mensajes muy profundos que él no ha tardado en agradecer.