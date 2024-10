La experiencia personal que más ha marcado la vida de Rafa Nadal

Es la noticia del día. Rafa Nadal ha anunciado su retirada a través de un emotivo video en el que, mirando a cámara, y con la voz entrecortada, ha hablado sobre lo resentida que se ha visto su trayectoria en estos últimos años, como consecuencia de la lesión de cadera que le obligó a pasar por quirófano en 2023. «Han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión […] Creo que es el momento adecuado a poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar», decía.

Así, el ganador de 14 Roland Garros y de 22 títulos de Grand Slam se despedirá de su raqueta en las finales de la Copa Davis de Málaga, un evento deportivo que tendrá lugar del 19 al 24 de noviembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de la ciudad andaluza. A partir de entonces, su vida dará un giro de 180 grados y comenzará a dedicarse en cuerpo y alma a sus negocios ajenos al tenis y a la familia que ha creado junto a su esposa, Mery Perelló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Aunque Nadal siempre se ha caracterizado por intentar mantener su vida privada alejada del foco mediático, lo cierto es que hay ciertos hitos personales (conocidos por todos) que han marcado un antes y un después para el tenista. Uno de ellos, y posiblemente el más importante, es el nacimiento de su hijo. Tanto es así, que su papel como padre le ha parecido motivo suficiente para romper con su eterno hermetismo en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, en una de sus últimas entrevistas, habló como nunca sobre el pequeño que llegó al mundo en octubre de 2022.

«En la mayoría de cosas me ha cambiado para bien. He perdido, he estado lesionado, pero volver a casa y verle me cambia el humor drásticamente», confesaba a Pablo Motos desde el plató de El Hormiguero. Pero esta no ha sido la única vez que Nadal ha hablado sin tapujos sobre su hijo. Casi dos meses después de que naciera el bebé, aseguró a Esquire que tenía «un sentimiento y un amor indescriptible hacia él», al mismo tiempo que confesaba que era consciente de la responsabilidad que suponía tener una persona «que dependía totalmente de sus padres».

Rafa Nadal en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Meses después, Rafa Nadal se sinceró con Ana Pastor en el programa El Objetivo y reveló que siempre supo que quería ser padre: «Soy una persona a la que le encantan los niños, de toda la vida. Siempre he tenido claro que quería ser padre», decía. Sobre si le gustaría que su hijo siguiera su estela en el mundo del tenis, el deportista manifestó que «preferiría que no»: «Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte… Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor», expresaba.