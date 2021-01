Si el 2020 fue surrealista, el 2021 no ha empezado diferente. Britney Spears vuelve a ser noticia, pero esta vez por un escándalo por parte de su exmarido, Jason Allen Alexander, ya que fue fotografiado con un goro en el que se podía ver ‘Trump 45’ en la brutal manifestación frente al Capitolio que tuvo lugar este miércoles. Un acontecimiento que ha acaparado la atención de medio mundo y que ha dejado, por el momento cinco fallecidos. Ha sido él mismo quien ha compartido imágenes y selfies desde Washington DC en la protesta cuando el Congres de los Estados Unidos estaba reunido para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre.

Aún no se sabe su Alexander formó parte de aquel grupo que irrumpió en el Capitolio, ya que su nombre no ha transcendido más allá de la imagen que compartió en sus redes sociales. Una instantánea que se ha convertido en objeto de polémica y que vuelve a poner a Britney Spears en el punto de mira. «En DC Aparecieron millones”, escribió en dicha publicación. Además, compartió un vídeo en el que mostraba más imágenes de los protestantes pacífico, resaltó. “Estoy donde todos mis patriotas, en el tren Trump, ¿qué le dirán a sus nietos?”, dijo.

«No llevo una máscara porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa. No doy mi consentimiento a las prácticas de la marca de la bestia y no valoro la mierda material y estoy encerrado y cargado listo para matar a cualquiera o cosa que intente hacerme», alegó.

Jason Allen Alexander y la intérprete de ‘Toxic’ hicieron una locura y se casaron en una capilla de Las Vegas, la famosa Little White Wedding Chapel. Por aquel entonces Spears tenía 22 años, la misma edad que él. Un sábado 3 de enero, se dieron el ‘sí, quiero’ a las 5:30 horas de la mañana. Para la ceremonia la reina del pop lució un pantalón vaquero, camiseta y gorra de beisbol. Sin embargo, el matrimonio duró menos de lo esperado. De hecho, esa misma tarde firmaron los papeles de mutuo acuerdo y los familiares de la artista solo tuvieron que esperar unas horas para presentar los papeles ante los tribunales.

Una locura adolescente que siempre recordarán. Fue Clark Lisa M. Brown quien firmó la orden para anular el matrimonio, ya que existían “fundamentos para que este tribunal conceda la anulación, porque la demandante, Spears,no podía entender sus acciones, al punto de que fue incapaz de convenir la boda». Además, unos días después de lo sucedido, él concedió una entrevista desde su casa de Acces Hollywood donde explicó: “Nos estábamos mirando y dijimos: Vamos a hacer algo disparatado, loco. Vamos a casarnos”.

Britney Spears’ ex-husband Jason Allen Alexander is pictured at rally outside the Capitol https://t.co/AwoZVWVlg3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 7, 2021

Britney Spears que fue un ídolo de masas en los 90 marcó a toda una generación con canciones como ‘Baby One More Time’. Tema que a día de hoy son muchos los que lo recuerdan con nostalgia. No obstante, su vida, que ha pasado por diferentes fases, llegando a tocar fondo, ha dado un giro de 180 grados y se encuentra feliz y tranquila junto a su pareja, Sam Asghari. El pasado mes de agosto, la artista pidió legalmente poder independizarse económicamente de su padre, ya que vive con 1.500 dólares -unos 1.200 euros aproximadamente- a la semana. Jamie Spears, su progenitor pidió la tutela para poder tomar las decisiones que su hija no era capaz de tomar. «Es una medida extrema para hacerse cargo solamente de adultos que carecen de la posibilidad de tomar decisiones por sí mismas. Generalmente, se aplica a ancianos con Alzheimer u otros tipos de demencia, o personas adultas con otros problemas a largo plazo como daños cerebrales. Antes de Britney, el uso a largo plazo de una curatela para una celebridad fuera de control no se había oído», explicó la revista Forbes.