Han pasado cuatro meses desde que Juan del Val publicara ‘Del Paraíso’ y el éxito de ventas ha hecho que los responsables de la productora de éxitos como la serie ‘Élite’ o la película ‘Tres metros sobre el cielo’ -Zeta Studios-, se fijen en la novela para llevar a cabo su adaptación a la pequeña pantalla. Será, al menos de momento, una temporada de ocho episodios y se encuentra en fase inicial.

LOOK ha hablado en exclusiva con Juan del Val, que está «encantado» con la noticia aunque él, como ‘padre de la criatura’, reivindica la novela. El proyecto surge por el éxito que ha tenido entre los lectores, muchos de los que ya le transmitieron que «cuando vas leyendo la novela, es como si vieras una serie». Algo que se hará realidad en no menos de dos años. Así son los tiempos de de la ficción que a Juan, le «desesperan un poco».

El polifacético escritor y guionista terminará de definir su papel en la preparación de la serie. «Quiero participar de manera activa porque es como un hijo», dice de manera tajante, pero su apretada agenda laboral -sigue escribiendo, y además es miembro del equipo de guionistas de ‘El Hormiguero’-, será la que termine dictando de qué manera estará involucrado en la adaptación.

Lo que sí confirma es que no tiene en mente un elenco de intérpretes, principalmente porque «no pensaba que se podría hacer una serie de ‘Del Paraíso’ y además no tengo el poder de decidir eso, no está en mis manos». Pero se ‘moja’: «Nuria Roca es una gran actriz». Y además de su mujer también están Miren Ibarguren, Candela Peña o Maribel Verdú, que bien podrían estar acompañadas de «Javier Cámara o Luis Tosar», por los que el comunicador siente admiración.

Se reafirma en que tener conocimiento de este proyecto le ha puesto una alegría, pero no solo a él. En su casa, sus tres hijos «se han puesto muy contentos y me han dicho que ya tienen ganas de que esté lista para verla». Pero aún habrá que esperar. Como confirma Juan del Val a este digital, «los plazos son complicados, se empezaría a rodar a principios de 2022 y serán cuatro meses de trabajo» durante los que se rodarán los ocho episodios de la primera temporada.

Y aunque todo apunta a que podría ser Netflix la plataforma encargada de emitir la adaptación de ‘Del Paraíso’, el escritor nos cuenta que se barajan dos nombres, además de la primera, también se ha puesto sobre la mesa HBO Max. La productora tiene muy buena relación con estas, así como con otras que hay en el mercado, pero aún no se ha confirmado cuál será finalmente la elegida.

Juan del Val se ha convertido en el hombre de moda. Además de seguir triunfando en el mundo de la literatura -ya lo hizo con ‘Lo inevitable del amor’ y ‘Para Ana (de tu muerto), además de con ‘Candela’, con la que ganó el Premio Primavera de Novela-, forma parte del debate de actualidad en ‘El Hormiguero’, donde comparte mesa con su mujer, Nuria Roca, la periodista Cristina Pardo y Tamara Falcó. Precisamente con ella también ha trabajado codo con codo, como miembros del jurado de la primera edición de ‘El desafío’.