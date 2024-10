EXCLUSIVA | El gran fracaso empresarial de Cristiano Ronaldo

En Cristiano Ronaldo todo es a lo grande. Es considerado el mejor jugador portugués de todos los tiempos, uno de los mejores del mundo que haya habido nunca. Es el ser humano más seguido en redes sociales y su impacto cultural va mucho más allá del futbol. Pero si Severiano Ballesteros contaba una anécdota de que el único lugar del mundo donde «era más» que su suegro, Emilio Botín, era en un club de golf, a Cristiano le pasa a la inversa, pero con el mundo de la moda. Si hay asignatura que se le resiste es la moda, donde el jugador ha fracasado estrepitosamente. No nos referimos a cuestiones de estilo. El portugués aposto fuerte el sector textil y los resultados no fueron los esperados. LOOK le cuenta todos los detalles.

Corría el año 2006. Cristiano ya había dado el gran salto de salir de Portugal y jugaba en el Manchester United. De ser una promesa ya por aquel entonces era considerado un jugador de altísimo nivel. En Portugal y un poco por todo el mundo su popularidad subía como la espuma y fue entonces cuando decidió crear su propia marca de ropa bajo el nombre de CR7. Su intención era trasladar a la calle su esencia y su peculiar estilo, tan imitado por sus seguidores. Había otro motivo detrás: darle un porvenir digno a sus hermanas, Elma y Katia, alejándolas de la etiqueta ‘hermanas de’ en el mejor de los casos, o de parásitas, según la prensa más amarillista. La marca se puso en marcha y empezó abriendo tiendas físicas en Lisboa, Vilamoura (una de las zonas más selectas del Algarve) y Funchal, su ciudad natal. Al principio el negocio marchó bien y con el paso de los años, de las tres tiendas iniciales, se pasó a 36 esparcidas por toda la geografía portuguesa, y dos en el extranjero: una en Luxemburgo, donde hay una extensa comunidad portuguesa, y otra en Dubái, para aprovechar el tirón del futbolista en el mundo árabe. Sin embargo, pronto las cosas se torcieron.

Del furor inicial, la marca fue perdiendo fuelle con el tiempo. De tener un público dispuesto a imitarlo desde en su peinado como en su forma de vestir, la moda fue evolucionando por otros derroteros y la marca no supo adaptarse. Algunas tiendas empezaron a cerrar siendo la de Lisboa y la de Vilamoura algunas de las primeras damnificadas. Al principio, la familia de Ronaldo intentó maquillar la cuestión aludiendo que iban a renovar las tiendas y que pronto reabrirían, cosa que nunca sucedió. En provincias la cosa funcionó algo mejor. La marca CR7 era vista como algo aspiracional: «Si quieres ser el mejor del mundo, vístete como el mejor del mundo». Aun así, poco a poco fueron cerrando una a una, siendo la última en cerrar la más emblemática de todas: la de Funchal, ciudad natal del ex madridista. Cerró en 2022 no habiendo superado la gran crisis provocada por el covid.

Tienda online aún operativa