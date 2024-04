Eugenia Soto, plumas y pieles en la boda de Almeida: el estilo de la ex cuñada de Isabel Sartorius

Luciendo un imponente tocado de plumas y con una favorecedora estola de visón en tonos claros. Así acudió Eugenia Soto Fitz-James Stuart a la boda del alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebrada el pasado 6 de abril en la calle Serrano de Madrid. Divorciada, madre, aristócrata y empresaria fundadora y propietaria del catering de alta cocina que lleva su nombre, Eugenia Soto es hermana de Javier Soto, ex marido de María Chávarri y padre de la única hija de Isabel Sartorius, Mencía.

Su presencia en la boda del alcalde de Madrid no pasó inadvertida a los ojos de los reporteros, ya que la aristócrata, discreta y poco dada a la popularidad de la prensa, llegaba junto a su novio, Luis Gasset, ex pareja de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Ambos asistieron a la ceremonia religiosa celebrada en la iglesia madrileña de San Francisco de Borja. Ella lucía un sencillo pero femenino vestido en tono azul marino entallado y muy favorecedor, dejando un hombro al descubierto. Remató el look con una pamela con pluma de faisán en color vainilla, estola de piel y cartera de mano. Muy elegante y correcta para una boda mañana.

Luis Gasset y Eugenia, en la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo./ GTRES

La relación entre el directivo de la firma de subastas Ansorena, Luis Gasset, que es popularmente conocido por haber mantenido una relación de pareja con la diseñadora Agatha Ruíz de Prada, no es reciente. La pareja sale desde hace más de un año. Ambos son padres de hijos adolescentes y vecinos en Madrid. Luis es viudo de la madre de sus hijas y Eugenia está divorciada. Eugenia Soto estuvo casada con Jaime Patiño y Mitjans, XXIII conde de Teba y XVII conde de Baños, padre de sus dos hijos. Sus padres fueron Javier Soto y Carmen Eugenia Fitz-James Stuart.

El más mediático de esta ilustre familia es sin duda Javier, ya que durante más de trece años, Javier Fitz-James Stuart Soto, -se cambió el orden de los apellidos- fue el marido de María Chávarri, hermana de la fallecida Marta Chávarri, ex marquesa de Cubas y ex mujer de Alberto Cortina. En 2016 Javier anunciaba su separación de María Chávarri debido, según dicen, a la diferencia de estilos de vida. Mientras a María Chávarri le gustaba más la vida en Madrid, a Javier le llamaba más el campo. De hecho está volcado en su castillo de Belmonte, en Cuenca, donde se organizan actividades culturales para el público en general.

María Chávarri y Javier Soto, en un funeral./ GTRES

El sobrino nieto de la duquesa de Alba y XV Conde de Montalvo, hermano de la novia actual de Luis Gasset, está muy implicado en la Asociación y Club de Producto Castillos y Palacios Turísticos de España, una plataforma tecnológica que acerca el enorme patrimonio de castillos y palacios que hay en España al público y organiza todo tipo de actividades para ponerlos en valor. Su popularidad en los medios y la crónica social viene de lejos. Su relación con Isabel Sartorius, ex novia del entonces príncipe Felipe, le catapultó a la fama especialmente tras su paternidad de su primogénita Mencía.

El apuesto ejecutivo Luis Gasset también saltó a la fama de la crónica social tras su breve pero intenso romance con la creadora Ágatha Ruiz de la Prada. Un romance de portada que terminó de manera amistosa tras la pandemia, pero dando de qué hablar. De hecho, la diseñadora comentó en su día, que «Luis era pijo y poco apisonado». «No puede ser más ideal, maravilloso, guapo, simpático, educado, un buenazo, un regalo, lujo total… firmaría una y mil veces porque ha sido como un sueño de hombre», afirmó en una entrevista en televisión. Ahora, ambos viven felices y han rehecho su vida con sus nuevas parejas.