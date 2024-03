La razón por la que Javier Solís se ha casado con el mismo uniforme que los Alba

Ha sido un fin de semana de celebración. Este sábado, 16 de marzo, la ciudad de Sevilla se vestía de gala para acoger el enlace de Javier Solís Benjumea y Alejandra García Insa y, aunque muchos lo han catalogado como el sobrino del duque de Alba, la realidad es que no lo es. Javier, hijo de Francisco Javier Solís-Beaumont y Martínez Campos, conde de Casa Alegre, y de Inés Benjumea Alarcón, lo fue de niño, cuando su tía carnal, Matilde Solís, estaba casada con el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo. Y si no lo es, ¿por qué ha lucido el mismo traje que sus primos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart y de Solís -herederos directos del duque- y que otros miembros de la famosa casa como Cayetano Martínez de Irujo? Lo cierto es que no hay unos requisitos escritos para llevar el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. De hecho, uno de ellos es «ser y sentirse español». La segunda premisa es «ser católico, apostólico y romano».

Javier Solís el día de su boda / Gtres.

La tercera: «ser monárquico por tradición familiar y convicción personal». Y, la cuarta, «al ser de una corporación nobiliaria, ser descendiente de la antigua nobleza del reino de Sevilla».

Javier Solís Benjumea y Alejandra García Insa / Gtres.

Así lo explicó Alfonso Guajardo-Fajardo, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, en una entrevista con ABC.

El histórico traje que lució Javier Solís en su boda

Javier Solís, que llegó, muy emocionado, acompañado del brazo de su madre, lució, con orgullo, el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una de las órdenes más antiguas de la nobleza. Un traje que está compuesto por una pieza principal, la chaqueta roja, y un pantalón negro. Un atuendo que cuenta con una gran historia detrás. La mencionada corporación nació en 1670 para adiestrar a la nobleza en las armas. Y, hoy en día la institución se ha adaptado a los nuevos tiempos con una noble tarea: financiar actividades culturales y benéficas. A partir de Fernando VII, el rey sería el Hermano Mayor de la Real Corporación, que en la actualidad está presidida por el rey Felipe VI.

Este mismo traje ya lo lucieron sus primos. Por su parte, Fernando Fitz-James Stuart , que se casó con Sofía Palazuelo, el 6 de octubre de 2018 y, su hermano Carlos, que pasó por el altar con Belén Corsini, el 22 de mayo de 2021, ambos en el Palacio de Liria de Madrid.

Carlos Fitz James Stuart y Belén Corsini durante su boda en Madrid

Asimismo, cabe recordar también que Carlos Fitz-James, quien ostenta actualmente el ducado de Alba, se casó con Matilde Solís el 18 de junio de 1988 en la catedral de Sevilla y aquel día llevaba este distintivo traje.

Por su parte, Cayetano Martínez de Irujo también ha lucido este uniforme de gala hasta en dos ocasiones. La primera de ellas fue para ejercer de padrino en la boda de su hermana Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, que tuvo lugar el 23 de octubre de 1998. Y, la segunda vez que esto ocurrió fue cuando el conde de Salvatierra se casó con Genoveva Casanova aquel 15 de octubre de 2005.