El nombre de Genoveva Casanova, de 47 años, no deja de acaparar titulares y posicionarse como uno de los personajes de máxima actualidad de la crónica social, no solo nacional, sino internacional. Aquellas controvertidas imágenes junto a Federico de Dinamarca en Madrid han provocado un tsunami de reacciones, la última la de su ex cuñada, Eugenia Martínez de Irujo (55). Un paso al frente cuando menos llamativo teniendo en cuenta el papel defensor que ejerce su hermano con la mexicana.

Eugenia Martínez de Irujo / Gtres

Eugenia Martínez de Irujo lanza un mensaje a Genoveva Casanova

Hasta ahora, la duquesa de Montoro se había mantenido discreta en todo a lo relacionado con Genoveva Casanova, quien estuvo casada con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo. Sin embargo, en las últimas horas ha relegado a un segundo plano ese hermetismo para pronunciarse sobre el entramado que protagoniza su ex cuñada con el rey de los daneses.

Todo ha ocurrido en el marco del desfile de la diseñadora Teresa Helbig, quien ha presentado su nueva colección en París gracias al apoyo de una compañía aérea. Entre los invitados a ese debut ha estado Eugenia Martínez de Irujo, que ha podido disfrutar del evento y ha atendido, como es habitual, a los medios de comunicación allí presentes.

Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de archivo / Gtres

Si bien en un primer momento no iba a responder, finalmente ha decidido enviar un mensaje a Casanova, indicándole que «lo mejor en esta vida es naturalidad», porque también «para uno mismo también es más sano», ha indicado a Socialité. Unas palabras que cobran un mayor sentido, ahora que la mexicana ha reaparecido públicamente tras confirmarse que ha sido uno de los fichajes estrellas de El Desafío, espacio presentado por Roberto Leal en Antena 3.

Genoveva Casanova en Madrid / GTRES

Después de meses desaparecida y sin saber dónde se encontraba Genoveva Casanova, en las últimas semanas se han ido revelando detalles de lo más llamativos de su particular hoja de ruta. Además, la ex del duque de Salvatierra ha dado un paso al frente y ha reaparecido en las redes sociales, teniendo en cuenta que se desactivo su perfil de Instagram con el objetivo de pasar desapercibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

«¡Hola todos! ¡Aquí estoy de vuelta! Quiero darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí… ¡Mil gracias de corazón!», dijo en el post. «Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poco a poco poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Una vez más, millones de gracias! Taj y yo les dejamos nuestra mejor sonrisa con unas fotos de nuestro paseo de esta tarde y les deseamos muy buenas noches a todos», añadió.

Un escrito con el que confirmaba su regreso a la esfera pública en medio del polémico encuentro que tuvo con Federico X a finales de octubre, aunque el reportaje salió a la luz el 7 de noviembre gracias a la revista Lecturas.

El papel defensor de Cayetano Martínez de Irujo

Durante el retiro de Genoveva, Cayetano Martínez de Irujo ha jugado un papel importante en su vida. De hecho, nada más conocerse su encuentro con el hijo de Margarita II, la televisiva se trasladó hasta El País Vasco, concretamente pasó unos días en el Palacio de Arbaisenea, una construcción del siglo XIX. Un gesto que confirma la excelente relación que sigue habiendo entre los ex.

Además, Cayetano también pasó la Nochebuena en compañía de Genoveva Casanova y de su hija en común. Y, hace unos días salió a la luz que Casanova estuvo en la finca Las Arroyuelas, situada en Carmona (a media hora de Sevilla), que es propiedad del aristócrata.