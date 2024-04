Han pasado 48 horas desde que José Luis Martínez-Almeida (48) y Teresa Urquijo (27) se convirtieron en marido y mujer en una celebración que, primero, tuvo lugar en la iglesia de San Francisco de Borja y después en la finca El Canto de la Cruz -ubicada en Colmenar Viejo-, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna. Conforme van pasando las horas se van conociendo más detalles sobre la ya bautizada como la boda del año. Uno de ellos es que el alcalde pudo dar rienda suelta a su pasión por el equipo que sigue desde siempre: el Atlético de Madrid. Ya en el interior de la citada propiedad, donde tanto los invitados como los recién casados disfrutaron de un almuerzo y posterior fiesta, Almeida cantó a pleno pulmón el himno del equipo rojiblanco con Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil Marín y Diego Pablo Simeone como testigos de excepción. De hecho, el entrenador no dudó en unirse a los cánticos.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, a la salida de la iglesia./ Gtres

Con los brazos en alto y en un ambiente festivo, José Luis Martínez-Almeida y algunos de sus asistentes protagonizaron este divertido momento que el protagonista de esta historia no olvidará. «Porque luchan como hermanos. Defendiendo sus colores. En un juego noble y sano. Derrochando coraje y corazón…», se puede escuchar en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

José Luis Martínez-Almeida canta el himno del Atleti en su boda. / Redes sociales

Han sido varias las ocasiones en las que el alcalde no ha ocultado ser un fiel seguidor de Atleti. De hecho, hace dos años, intervino en Cuatro al día, donde confesó, en clave de humor, que ya le comentó a Enrique Cerezo -actual presidente del equipo- que «cuando deje de ser presidente del Atlético de Madrid piense en mí, que creo que tengo las condiciones para poder llevar al club donde merece». Pero no ha sido la única vez que ha hecho gala de su particular carisma para ofrecerse como candidato.



Casilda, la hermana de Almeida forofa del Atelti

José Luis Martínez-Almeida no es el único de su familia que siente este entusiasmo por el conjunto que entrena Diego Simeone. Su hermana Casilda, que ejerció de perfecta madrina en su boda, también comparte esta afición con el alcalde. Ambos son férreos seguidores del Atlético de Madrid. Fue su abuelo materno el que empezó a llevarla al campo del equipo colchonero con tres años. «Mi abuela era madridista y para no ir al Calderón le dijo: ‘Llévate a la niña’. Mi madre era muy forofa e iba al estadio siempre. Ahora tengo dos hijas que son más atléticas que yo incluso. Cuando eran pequeñas las metía en el baño a las dos y les cantaba: ‘Yo me voooy al Manzanaaares’. Salieron dos fervientes colchoneras», dio a conocer la propia Casilda en una entrevista concedida a El Mundo.

Casilda Martínez-Almeida, la segunda por la izquierda. / Cortesía Rojiblancas

Es tal su devoción por el equipo, que ejerce como tesorera de la peña femenina Rojiblancas, que se fundó en 2021 y que ya cuenta con unas 200 mujeres como socias.