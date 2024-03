Agatha Ruiz de la Prada y el motivo por el que no volvería al Baile de la Rosa: «He venido matada»

Ágatha Ruiz de la Prada viajó este fin de semana a Mónaco para asistir como invitada al exclusivo Baile de la Rosa, organizado por los príncipes Carolina de Mónaco y Alberto. Una invitación que no le ha llegado directamente de manos de los anfitriones, sino a través de la empresaria inmobiliaria Francesca Fanco, buena amiga de la diseñadora. La diseñadora acudió al evento en compañía de su actual pareja sentimental, el abogado José Manuel Díaz Patón; y aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo fue la celebración, más allá de los detalles de la cena que degustaron, lo que parecía un evento divertido para sus invitados, en el caso de la modista parece haber sido todo lo contrario. A su llegada a Madrid tras disfrutar de la exclusiva cita, Ágatha Ruiz de la Prada se ha mostrado tan cansada como feliz. La diseñadora ha dicho que el Baile de la Rosa «es un evento muy divertido pero para ir una vez en la vida porque es agotador, he venido matada». Unas palabras de las que se deduce que no es su intención regresar a una de las fiestas más renombradas de la realeza europea.

La de este año era la edición número sesenta y ocho de la gran cita benéfica que, cada año desde hace más de medio siglo, reúne a la familia real monegasca y a cientos de destacados invitados en la Salle des Étoiles del Sporting de Montecarlo. El Principado se convirtió en una discoteca, pues el baile tuvo como eje la temática ‘Disco’ por elección de la propia Carolina de Mónaco y ejecución de Christian Louboutin, quien asumió la dirección artística del evento tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019. Y el menú no podía no estar a la altura.

Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa. / GTRES

Los comensales invitados al convite pudieron disfrutar de un menú conformado por cuatro platos: un primero, un segundo, un tercero y un postre. Para comenzar abriendo el apetito, los presentes en la Salle des Étoiles del Sporting de Montecarlo degustaron de caviar sobre una vickyssoise ‘real’ de salmón finamente ahumado y nube de monalisa. A esto le siguieron, un soufflé de lenguado con tomates confitados, cintas de verduras multicolores, tupinambos y sabayón al vino Noilly como plato principal; y un relleno de trufa escalfado con foie gras asado, verduras guisadas y sopa de ave. El postre fue Chocolate Gran Cru en una delicada esfera, praliné cruniente y mermelada de cítricos.

Este chocolate es denominado así por las chocolaterías europeas mas sofisticadas, dado que es fabricado con granos de cacao seleccionados por su alta calidad y que poseen un único origen. Es decir, que proceden de una misma plantación o región geográfica.

El look de Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa

El diseño lucido por la popular creadora en el Baile de la Rosa, que reconoce que «se llevó muchos», llamó poderosamente la atención por su vistosidad. Un traje largo lleno de gigantes lazos de variados colores que remataba con un bolso dorado en forma de corazón. Se trata de un diseño que Ágatha presentó durante su desfile en la última edición de la Mercedes Fasion Week Madrid. En cuando a su look beauty, la madrileña optó por dejar su melena suelta peinada de manera natural, y remarcar sus labios de un color rojo intenso.

Ágatha Ruiz de la Prada en el Baile de la Rosa. / GTRES