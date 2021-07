El 15 de marzo de 2020 ocurrió lo impensable. En España se declaraba el Estado de Alarma, tal y como había ido sucediendo en otros países. Cerca de 3 meses, estuvo la población confinada, y nada más que se podía salir para lo indispensable: ir a comprar o al médico. Había que frenar el coronavirus, enfermedad por la que se desató una pandemia mundial y por la que se provocó una gran crisis sanitaria y económica. Gracias a la incansable carrera para frenar el virus, varias farmacéuticas trabajaron a contrarreloj para dar con una vacuna para poder poner fin lo antes posible a este periodo en el que todavía tenemos que estar pendientes de las continuas restricciones.

Contra todo pronóstico, el calendario de vacunación no cesa y cada vez son más las personas que las que han recibido al menos una de las dos dosis. Desde ‘LOOK’ hemos hecho una recopilación de numerosos rostros conocidos que ya se han inoculado el líquido con el que se puede terminar con la Covid-19.

Raquel Sánchez Silva se ha unido a la lista de famosos que ya se han vacunado. Lo hizo saber a través de su cuenta de Instragram gracias a una fotografía que compartió. “¡Vacunada! ¡El cuerpito a trabajar! ¡Vamooooos! Gracias a todos los sanitarios por su extraordinaria profesionalidad”, escribió feliz. Quien también ha recibido la inyección ha sido Alejandro Sanz.

El cantante, grabó un vídeo mientras se encontraba en el centro sanitario. “Fácil. Por ti, por mí y por todos mis compañeros. ¡Ya está!

Gracias #Summa112 sois inmejorables. El mejor equipo”, comentó en dicho ‘post’.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021