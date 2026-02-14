Ya ha llegado la hora. Iñaki Urdangarin ha contado su historia en un libro titulado Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes. En un primer momento se generó un gran revuelo, pero el ex duque de Palma dio varias entrevistas para dejar claro que no buscaba vengarse de nadie, al contrario. Asegura que su matrimonio con la infanta Cristina le ha dejado un buen sabor de boca, sobre todo porque gracias al mismo es padre de cuatro hijos. Según dice, Juan, Pablo, Miguel e Irene entienden perfectamente que haya dejado por escrito sus memorias. Le apoyan y están con él en esta aventura.

Pablo Urdangarin es el hijo más mediático de Iñaki y doña Cristina. El joven ganó mucha popularidad después de la separación de sus padres y desde entonces se ha convertido en portavoz de la familia. Disfruta de la relación excelente con los medios y siempre ha dejado claro que no tiene nada que reprocharle a su padre.

Urdangarin ha explicado qué piensa su familia de Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes. «A mis hijos les ha gustado mi libro porque es un homenaje a ellos mismos. Cristina está conforme, tuvimos que retocar algunos capítulos», ha comentado al respecto en un programa de radio presentado por Jordi Basté. Después, ha admitido que hay líneas que no ha cruzado.

El ex yerno de Felipe VI reconoce que hay capítulos que prefiere silenciar porque su intención nunca ha sido generar ruido o exponer las intimidades de nadie. «Cuento experiencias de mi vida que creo que son importantes, pero otras que prefiero callar», dice sobre su libro. Eso sí, asegura que ha sido totalmente sincero con las historias que sí ha puesto sobre la mesa. «Cuento las experiencias de mi vida, tanto las buenas como las malas, que les han afectado de manera inevitable».

¿Qué piensa Urdangarin de la infanta?

Iñaki Urdangarin ha dejado claro en su libro que la infanta luchó mucho por su matrimonio, hasta el punto de que se posicionó en contra de su propia familia cuando le recomendaron que lo mejor para ella era separarse. Doña Cristina apostó fuerte y se equivocó, por eso el ex duque le ha pedido perdón públicamente. Reconoce que gestionó mal los tiempos y que no supo manejar su relación con Ainhoa Armentia.

A pesar del impactante final de su relación con la infanta, Urdangarin recalca que no tiene nada malo que decir de ella, al contrario. «Es una mujer maravillosa. Ha sido una gran suerte poder estar a su lado 25 años», recalca.

El padre de Pablo Urdangarin tiene una visión muy clara de la vida y, según dice, su estancia en la cárcel le sirvió para reflexionar y para cambiar su mentalidad. De esta forma, cuando le preguntan por su estancia en prisión, dice: «Todo el mundo está en su mundo, en su trabajo, su día a día, y tú estás muy desubicado. El Iñaki que sale no es el mismo que entró. Tiene unas prioridades distintas». Le ha costado dar el paso de escribir su libro, pero ya no vuelta atrás y por suerte cuenta con el apoyo de sus hijos.