Ha pasado algo más de un año del fallecimiento de Carlos Falcó. Sin duda, un duro revés no solo para su familia, sino para su viuda, Esther Doña, con quien mantenía una relación. El marqués de Griñón y la modelo -42 años menor que él – se conocieron en 2015 y su historia de amor terminó con su muerte a causa del coronavirus. Después de estos meses, Esther ha rehecho su vida y ha encontrado de nuevo el amor en el juez Santiago Pedraz. Aunque ya se les ha visto juntos, no lo habían hecho de manera oficial en una alfombra roja, pero ese momento ha llegado justo antes de terminar el año.

Este último día de noviembre, la pareja del momento, ha dado un paso más en su relación y ha acudido a la gran cita organizada por la revista Vanity Fair en Madrid. A su llegada se han mostrado muy cómplices y sonrientes ante los allí presentes. Después han posado en el photocall donde han hecho gala del amor que sienten el uno por el otro. Ha sido Esther Doña quien ha dado un beso públicamente a su nueva pareja. Una muestra más de que su relación va viento en popa.

Durante su reaparición, Esther Doña ha atendido a los medios de comunicación que le han preguntado cómo se siente al posar con Santiago por primera vez en una red carpet. “Estamos como en casa”, ha respondido con una sonrisa Doña. Con las navidades a la vuelta de la esquina, la pareja ya tiene todo planeado y, tal y como han confesado las van a pasar “juntos”, aunque no han revelado más detalles. Por otro lado, cuando le han preguntado los periodistas a la modelo si había felicitado a Tamara Falcó por su 40 cumpleaños, Esther Doña ha esquivado la pregunta y ha dado por finalizada la rueda de prensa.

Para esta noche tan especial en la que han afianzado aún más su relación, Esther Doña ha optado por un vestido capa repleto de color de cuello redondo. Ha lucido una coleta y un make up natural.

El inicio de su romance

Lejos de esconderse o de ocultar que habían iniciado una relación, tanto Esther Doña como Santiago Pedraz vivieron el inicio de su historia de amor como el resto de los mortales y sobre todo, sin miedo a que fueran pillados por una cámara. Durante una entrevista a la revista ¡Hola! donde la pareja se mostró muy sincera, revelaron cómo tomaron la decisión de iniciar una vida juntos.

«¡Aún no puedo creer cómo empezó! Es algo que nos ha sorprendido a los dos por igual. Pero tengo que decirte que pienso que ya estaba escrito. Te voy a contar una cosa. Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una de tantas reuniones de amigos que hacíamos en casa algo que me dejó un poco perpleja. Dijo en un momento dado: ‘El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!’. ¡Imagínate! Cuando Santi y yo comenzamos, yo ni lo recordaba», reveló Esther al citado medio. Desde entonces, se han hecho inseperables.