Esther Doña cumple años con el mejor regalo posible

El 30 de diciembre no es un día cualquier para Esther Doña. Es una fecha que llega en un momento de lo más ilusionante. Y es que, en esta ocasión, ha sido muy diferente a los anteriores, pues se trata del primero que celebra junto al juez Santiago Pedraz, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Ambos disfrutan de unos días de lo más románticos en un lugar que la modelo conoce a las mil maravillas.

La viuda de Carlos Falcó se ha llevado a su pareja hasta su Málaga natal y allí en un lujoso restaurante con vistas al mar y con la música de un violín de fondo, Esther celebró su aniversario y pudo brindar por su amor. La pareja prolongó la sobremesa y salía del restaurante bien entrada la tarde. Su rostro era reflejo de la felicidad y es que Esther Doña no le puede pedir más a la vida. La pareja confirmó su romance el pasado mes de septiembre ha encontrado en Santiago Pedraz y desde entonces no dejan de verse de lo más acaramelados tanto en público como en privado.

Esther Doña ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la celebración de su 44 cumpleaños. Para eso ha compartido una serie de vídeos e imágenes del momento en el que descubre la sorpresa que el afamado juez le había preparado: un brunch a orillas del Mediterráneo con una bengala para soplar. Un sol de justicia presidía el cielo y daba este clima tan veraniego con el que estamos despidiendo el año. Sin lugar a dudas, se trata de un momento precioso y que ha dibujado una amplia sonrisa en el rostro de la cumpleañera. «Feliz», escribía en un mensaje escueto pero muy comunicativo a la vez.

En marzo se cumplió un año de la muerte de Carlos Falcó, y en ese momento, Esther Doña reconocía no haber logrado superar todavía este amargo trago. El covid se llevó por delante a lo que más quería. Sin embargo, si algo bueno tiene la vida es que siempre concede segundas oportunidades y en su caso no iba a ser menos. Así es como puso en su camino a Santiago Pedraz, con el que le unió una curiosa anécdota cuando todavía era pareja del padre de Tamara Falcó: «¡Aún no puedo creer cómo empezó! Creo que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos (Falcó) comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: ‘El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther’».

Había quienes no confiaban en que esta relación pudiese funcionar, pero el tiempo les ha quitado la razón porque tanto Doña como Pedraz han demostrado que su amor es de lo más sincero. Así, están a punto de recibir el nuevo año y lo van a hacer en compañía de la familia de Esther Doña en tierras malagueñas.