Si hay un nombre que ha dinamitado el panorama social en los últimos días, es el de Santi Millán. La pasada semana acababa con la publicación de un vídeo comprometido del presentador con una chica rubia. Un clip que corrió por diversas redes sociales como la espuma, provocando la preocupación de algunos usuarios por cuál sería la reacción de Rosa Olucha, su esposa.

En un primer momento, la productora intentó quitar hierro al asunto al compartir una imagen de unas orquídeas blancas en la que escribió lo siguiente: “Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta publicación. ¿Coños?”, escribía en su cuenta de Instagram personal, dando así un toque de humor a una situación que, a priori, podría no estar siendo nada fácil para ella. Pero lo cierto es que, dado el revuelo del momento, a la protagonista no le ha quedado más remedio que publicar una serie de stories en los que adoptaba una postura totalmente inesperada: “Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. SUYA y de nadie más”, comenzaba escribiendo, para después seguir aclarando cómo se siente: “No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal”, desvelaba, dejando entrever así que su relación podría ser atípica con respecto a las convencionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa olucha (@rosaolucha)

Pero el comunicado de Rosa no quedaba ahí, y seguía justificando a su marido con total naturalidad: “Me da mucha pereza ver que a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico ‘pobrecita que no se enteraba’ o ‘qué imbécil que se lo permitía’. Mierda de sociedad católica y patriarcal. Los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como ‘escándalos’ cuando en realidad tendríais que hablar de ‘delitos’ o simplemente callar”, sentenciaba, aclarando así que, en todo momento, está apoyando a su marido en este durísimo varapalo.

Por su parte, el maestro de ceremonias de Got Talent ya confesó para ABC haber puesto el caso en manos de sus abogados, visiblemente enfadado por la gran repercusión que ha tenido el vídeo. Algo muy similar a lo que ha hecho la chica rubia, que ha borrado sus redes sociales para demostrar que prefiere seguir estando en un segundo plano mediático y ajena a lo sucedido.