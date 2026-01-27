Así es la impresionante mansión de Michael Schumacher en Mallorca: con helipuerto y sala de cine

Michael Schumacher ha encontrado un importante refugio en nuestro país, concretamente en Mallorca. Allí, la familia del legendario piloto es propietaria de una espectacular mansión que recibe el nombre de «Villa Yasmin». La vivienda, situada en la urbanización de Las Brisas, en el Puerto de Andratx, ha sido testigo de algunos de los momentos más felices en la vida del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. De hecho, fue en esta misma villa donde su hija, Gina Schumacher, contraía matrimonio en 2024.

El municipio, situado al suroeste de la Sierra de Tramuntana, es uno de los más exclusivos de la isla. Un enclave realmente idílico que cuenta con vistas al mar y a la sierra de Tramuntana, y que perteneció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, antes de pasar a manos de los Schumacher en 2018 por unos 30 millones de euros.

Michael Schumacher en un acto de Fórmula 1. (Foto: Gtres)

La espectacular villa de los Schumacher en Mallorca

La finca, -cuyo estilo arquitectónico mezclaría líneas contemporáneas con elementos naturales-, se extiende sobre un terreno de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y su ubicación, en lo alto de una colina, es realmente envidiable. En concreto, el complejo estaría compuesto por tres edificaciones, rodeadas de jardines y dos piscinas privadas. Además, la urbanización de Las Brisas, donde está ubicada, es una de las más protegidas y cuenta con vigilancia las 24 horas del día.

De hecho, ya desde su lanzamiento en el 2004, consiguieron revolucionar por completo el mercado inmobiliario. Las 12 villas de las que se compone, -entre las que se incluye la de los Schumacher-, están construidas sobre 85.000 metros cuadrados y se caracterizan por ser especialmente grandes. Además, todas cuentan con espectaculares vistas panorámicas al mar y un diseño mediterráneo clásico, que combina a la perfección con toques de modernidad como cines privados o piscinas cubiertas. A esto podemos sumarle que la propiedad también posee un helipuerto, lo que supone un punto a favor a la hora de desplazarse con mayor facilidad.

Actualmente, y dado el «boom» que ha sufrido el mercado inmobiliario de lujo en Mallorca, una villa situada en Port d’Andratx puede llegar fácilmente a los 40 millones de euros. Así, se caracterizan por atraer a personalidades de alto perfil; desde deportistas, a empresarios.

Novedades en el estado de salud de Michael Schumacher

En medio de la delicada situación que atraviesa Michael Schumacher, no sorprende que la familia haya encontrado en Mallorca un punto clave para desconectar, mientras siguen volcados con la recuperación del piloto.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sufría un trágico accidente de esquí en 2013, lo que le provocaba graves daños cerebrales. De hecho, desde entonces habría permanecido postrado en una cama, y el misterio en torno a su estado de salud no ha hecho más que acrecentarse. Al menos, hasta ahora, cuando las últimas informaciones apuntan a una importante novedad en el estado del piloto.

Michael Schumacher. (Foto: Gtres)

Y es que, lejos de lo que cabría pensar, Michael ya puede desplazarse con ayuda de una silla ruedas. Schumacher, quien está atendido las 24 horas del día por profesionales, sigue contando con el apoyo de su familia y amigos más íntimos. De hecho, una persona muy cercana a la familia aseguraba que el káiser se comunica mediante parpadeos: «No se puede estar seguro de que lo entienda todo porque no puede contárselo a nadie. La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas», informaba.