Michael Schumacher cumple 57: los pilares que apuntalan su hermética vida desde el accidente

La vida de Michael Schumacher se truncaba para siempre en 2013, cuando sufría un grave accidente de esquí. Desde entonces, el hermetismo respecto a su estado ha sido máximo, y es que es muy poca la información que ha trascendido al respecto. De hecho, su esposa Corinna, junto a sus dos hijos, se han volcado al máximo con él. Con 57 años recién cumplidos, el silencio y el misterio que gira entorno al Káiser sigue siendo máxima.

«Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso creo que nos hace encontrar fuerza. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia», desvelaba en el documental que preparó Netflix sobre la vida del siete veces campeón del mundo. Completamente alejado de la vida pública desde hace años, su mujer asegura que hace todo lo posible para que «Michael mejore y asegurarnos de que está cómodo».

Michael Schumacher. (Foto: Gtres)

De igual modo, Corinna sostiene que su principal objetivo es que él sienta en todo momento que «está con su familia y así continuar con nuestro vínculo». «No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo vamos a hacer. Pero la vida privada es la vida privada, eso ha dicho él siempre», argumentaba en la plataforma de streaming,

El misterio en torno al estado de Michael Schumacher

Mientras que, por otro lado, sus hijos califican como «injusto» no poder mantener una relación normal con su padre tras el accidente. «Creo que Papá y yo nos entenderíamos de una manera diferente. Simplemente porque hablamos un lenguaje similar, el lenguaje del automovilismo», desvelaba su hijo Mick, quien a sus 26 años ha seguido muy de cerca los pasos de su padre en varios campeonatos de F4, F3 y F2.

Corinna Schumacher junto a su hijo Mick. (Foto: Gtres)

«Podríamos tener mucho más de lo que hablar. Eso es en lo que pienso casi todo el tiempo, en pensar lo guay que sería. Lo daría todo por solo eso», reconocía en el mismo documental.

Por suerte, en los últimos meses parece que ha habido algunas señales bastante optimistas y que indican cierta mejoría en el estado del piloto. Así lo dejaba entrever uno de sus médicos, Nicola Acciari, el pasado octubre. Según dejaba entrever el especialista, el principal objetivo que tienen es regenerar su sistema nervioso. «Aunque hay pequeños progresos, es imposible decir cuánto se puede recuperar. Las lesiones cerebrales siempre son impredecibles, y él pasó mucho tiempo en coma», argumentaba al respecto.

Corinna Schumacher junto a su hija Gina. (Foto: Gtres)

Y es que ni siquiera los propios expertos terminarían de entender qué le ocurre realmente. «Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar», informaba Stefan L’Hermitte, periodista de L’Équipe.

De hecho, una de las escasas señales de que se encuentra mejor, se encontraría en que supuestamente él mismo firmó uno de sus cascos para una subasta. Además, habría hecho una breve aparición pública en la boda de su hija Gina. Evento, en el que no se permitió el acceso a dispositivos móviles, y tampoco hay testimonio alguno por parte de los invitados.