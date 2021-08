España tiene ante así la oportunidad de tocar el cielo de Tokio con la punta de los dedos. La Selección de fútbol se ha metido contra todo pronóstico, y con mucho sufrimiento, en la gran final de los Juegos Olímpicos. Allí espera ni más ni menos que Brasil, en un partido que se podrá ver este sábado a las 13.30 horas en TVE.

Si hace justo un mes que la selección absoluta nos daba licencia para soñar en las semifinales de la Eurocopa contra Italia -que nos dejaría con la miel en los labios- ahora es el turno de la SUB-23. Para quien no conozca a esta España veinteañera, se trata de una plantilla dirigida por el entrenador Luis De la Fuente. El míster tuvo la tarea de seleccionar a un grupo de futbolistas menores de 23 años, con una simbólica excepción. Los países participantes en los JJ.OO tienen permitido incluir a tres jugadores mayores de 23 años en la convocatoria, que en el caso de España son Marco Asensio, Dani Ceballos y Mikel Merino.

El primero es el más mediático de todos. A sus 25 años, el jugador del Real Madrid ha sido una de las estrellas de la España olímpica. Ha ido de menos a más. Seleccionado como una de las estrellas del torneo, Asensio fue el anotador del gol en la prórroga que dio el pase a la finalísima. El balear es, además, uno de los jugadores más atractivos del plantel. Su novia es Sandra Garal, con quien empezó a salir en el año 2019. Ella es puertorriqueña, aunque residente en Madrid y ha estudiado Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Una ocupación académica que compagina con un trabajo como relaciones públicas de una conocida discoteca de la capital.

Otro de los más conocidos dentro de ‘La Rojita’ olímpica es Unai Simón. El vitoriano ha sido uno de los nombres propios del verano ya que también jugó la Eurocopa con los ‘mayores’, siendo el portero titular en ambos torneos. Resulta llamativo que dicen que tiene cierto parecido a Liam Hemsworth y que no tiene redes sociales. Discreto y humilde, tiene novia pero es anónima. Aprovechó el coronavirus para ponerse a estudiar: «Es algo que no puedes atender todo lo que quieras cuando tienes entrenamientos. Este curso me matriculé en ADE porque quería seguir estudiando y porque también es una buena manera de ocupar la tarde», dijo en una entrevista con Marca.

El nombre de Pau Torres es otro de los reseñados. Su envergadura y corpulencia (1,91 metros) hacen de él una torre defensiva. Su alimento favorito es la tortilla de patatas y el tenis se le da tan bien que le recomendaron federarse. Dicho esto, es uno de los futbolistas más guapos del combinado español.

Por último, era imposible no mencionar a Pedri. Este tinerfeño de tan solo 18 años está tirando puertas a pasos agigantados. Este año ha jugado más de 70 partidos con el Barcelona y con España pero él tiene el truco para aguantar. Es la gran sensación del fútbol patrio y toda la calidad pasa por sus botas. Se espera muchísimo de él, que es una persona tremendamente humilde, sencilla y que adora jugar al baloncesto, ping pong y a la Play Station.

¿Nos llevará nuestra España olímpica a la gloria? Pronto lo sabremos.