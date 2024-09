El entorno de Álvaro Muñoz Escassi asegura que está soltero, pero enamorado

Este verano, Álvaro Muñoz Escassi ha sido, sin duda, uno de los protagonistas de la crónica social de nuestro país. Tras su ruptura con María José Suárez fue relacionado con Hiba Abouk, a quien conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la intérprete siempre negó que fueran algo más. Ha sido Boris Izaguirre quien ha hablado sobre esta historia en el marco de la presentación de la película Joker: Folie à Deux.

El colaborador de televisión ha indicado que desconoce si Álvaro e Hiba van a terminar haciendo pública su presunta historia de amor. «No lo sé. Eso lo sabrán ellos mejor que nadie, pero yo creo que sí es una bonita relación», ha comentado.

Álvaro Muñoz Escassi en Cádiz. (Foto: Gtres)

«Le he escuchado decir (haciendo referencia a Álvaro Muñoz Escassi) que él está soltero, pero enamorado. Lo ha dicho él. Y eso me parece muy bonito», ha añadido. «Bueno, yo creo que no es una buena idea andar escondidos con la vida», ha sentenciado.

Boris Izaguirre en un evento. (Foto: Gtres)

Una ruptura mediática

En junio María José Suárez dio un paso al frente y confirmó su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Lo hizo a través de un post publicado en su perfil de Instagram. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos», aseguró la que fuera Miss España en 1996. «Como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», finalizó, al mismo tiempo que adjuntó una imagen en la que ambos aparecían besándose y derrochando complicidad.

Álvaro Muñoz Escassi en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La ruptura se produjo después de no haber podido superar una fuerte crisis. «Llevamos dos semanas en que no nos hemos visto. Lo cierto es que le pedí a Álvaro un tiempo porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo de seis años. Sentí que me estaba perdiendo una etapa de él», confesó María José Suárez en ¡Hola!. «Además, estoy en ese punto de poder conciliar todo: mi hijo, mi empresa, el trabajo…», añadió.

Después de estas declaraciones se les vio juntos de viaje. La ex pareja se fue de crucero por los fiordos Noruegos. Escapada a la que les acompañó Elías, el hijo de la maniquí y de su ex marido, Jordi Nieto. Sin embargo, pese a que intentaron continuar con la relación, no pudieron superar los obstáculos que se presentaron en su historia de amor. Motivo por el que tomaron la decisión de continuar sus vidas por caminos separados. Y, mientras al jinete se le ha relacionado con Hiba Abouk a María José Suárez no se le ha atribuido ningún romance.