No tendrá lugar el esperado reencuentro entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Al menos de momento. Este fin de semana estaba prevista la celebración de la primera comunión de su hija menor, pero la situación actual que vive el torero recién retirado hace que se retrase. Ahora mismo él no esta bien, se encuentra en un momento delicado, de nerviosismo, tras el anuncio de enfundar el estoque indefinidamente. Por ello, ha tomado la determinación de hablar con su exmujer. Nunca han dejado de hacerlo porque siempre han tenido una relación fluida. Juntos han tomado la decisión de posponerla sine die, tal y como ha contado la periodista Paloma-García Pelayo en ‘El programa del verano’.

Fue el pasado 28 de junio cuando este digital contaba publicaba en primicia el comunicado con el que el valenciano se despedía de su profesión hasta nueva orden: «Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido», escribía en unas líneas que no cierran totalmente la puerta a volver a vestirse de luces.

García-Pelayo contaba en Look que la retirada de Enrique Ponce sorprendió a propios y extraños. Una de las que recibió la noticia con estupefacción fue precisamente Paloma Cuevas. Ella es consciente de que su todavía marido atraviesa por una etapa complicada de su vida y no quiere presionarlo, por más que lleven meses para la firma de un divorcio que no termina de llegar, si bien es cierto que tienen un preacuerdo consensuado y firmado, pero aún no ha habido quórum.

Hay dos cosas que tiene claro Paloma. Una es que continuará con su vida familiar lejos de Ponce. La otra, que no le va a llevar a juicio, por más que todavía no hayan firmado el divorcio. Le dará espacio para que reorganice su vida tras dejar los toros. Sea como fuere, el trato entre ellos es bueno, algo que a todas luces resulta positivo para sus dos hijas en común.

Pese a que a esta hora la noticia es el aplazamiento de la comunión de la pequeña, hay algunos detalles que ya se conocen. Cuevas vestirá un diseño de la firma Rosa Clará y Enrique Ponce acudirá solo, sin la compañía de Ana Soria. Su reencuentro deberá esperar algo más.