Enrique del Pozo, de 66 años, ha confesado que está enamorado. El cantante ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado y ha revelado que su corazón ha vuelto a latir después de su última ruptura amorosa. El colaborador de televisión mantuvo un romance con Rubén, que, además, concursó en Supervivientes.

Enrique del Pozo en una imagen de archivo / Gtres

El presente sentimental de Enrique del Pozo

El colaborador de televisión ha contado que aquella historia de amor llegó a su fin. «Se terminó, aunque no fue por su participación en el concurso», ha matizado. Sin embargo, «sí, que influyó mucho todo lo que pasó. Él es una persona maravillosa y es triste todo lo que pasó porque hubo una campaña contra él y contra mí en Sálvame», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista)

«Yo no he visto una campaña más despreciativa que esa. Aquello fue tremendo. Ya lo contaré», ha indicado en Semana. Al margen de esta relación, Enrique ha dado detalles de su presente sentimental, y es que se encuentra en un buen momento. «Estoy enamorado de un político, pero en este momento no quiero y ni él quiere ser parte de esto», ha dicho. «Yo entiendo que la gente diga que no quiere cierta visibilidad porque se paga un precio muy alto. ¿Que nos pillarán algún día? Pues imagino que sí. Y lo responderemos con cariño. Pero él ahora no quiere mochilas», ha asegurado sin revelar el nombre del hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Llevan juntos dos meses, por lo que se encuentran en el inicio de su romance. «Vamos despacio», ha asegurado.

Enrique del Pozo prepara su biografía

Enrique del Pozo ha explicado que está inmerso en un nuevo reto profesional. «Estoy prácticamente cerrando el tema de la biografía y es la segunda vez que me la proponen», ha dicho. «La primera oferta me llegó hace 20 años. Pero claro, esto tengo que escribirlo y también me apetece una serie. Lo que pasa es que hay tanto desconocido de mí, pero tan brutal… Esa es mi riqueza», ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista)

Durante la entrevista, Enrique ha dicho que va a contar toda la verdad y que no se va a callar nada. «Es que mira, por ejemplo, hay una cosa que no me ha gustado de la serie de Miguel Bosé, al que admiro, pero al que le he pillado 50 mentiras. Yo creo que algunas cosas se pueden maquillar, pero si vas a hacer una biografía lo que no puedes es estar mintiendo, sobre todo, porque la gente que estamos alrededor lo hemos vivido», ha sentenciado al mismo tiempo que ha insistido en que no va a ocultar nada. «Pero, ¿qué tengo que ocultar? ¿Con quién me he acostado a lo largo de mi vida? A mí no me importaría decirlo. Lo peor es la mentira, el desprecio y la falta de respeto», ha terminado diciendo.