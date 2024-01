Después de los minuciosos preparativos en torno al cumpleaños de don Juan Carlos, el pasado 5 de enero, el que fuera jefe de Estado de España celebró por todo lo alto una nueva vuelta al sol. El emérito se dio un baño de cariño rodeado de los suyos. Festejo que tuvo lugar en Abu Dabi al que no faltaron, entre otros asistentes sus tres mejores aimgos; el regatista Pedro Campos, el dentista Eduardo Anitua y el restaurador Miguel Arias, dueño del restaurante Flanigan de Mallorca.

Don Juan Carlos besando la mano de su hija / GTRES

La nota musical la pusieron dos invitados de excepción. Estamos hablando de Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, conocidos artísticamente como Los del Río. Asimismo, hasta Emiratos se desplazaron, aproximadamente, 80 invitados, que disfrutaron de un doble festejo. Por un lado, una comida en el hotel Four Seasons y posteriormente una cena en la gran mansión de 1.000 metros cuadrados.

El enfado de Victoria Federica

No faltaron tampoco a la celebración familiar Victoria Federica e Irene Urdangarin, quienes amenizaron la fiesta animándose a bailar al son de canciones flamencas. «A las nietas les dijimos ‘Aquí hay que salir a bailar…’ y dijeron ‘No te preocupes’. Bailaron ‘La Macarena’, la rumbita, ‘Sevilla tiene un color especial… El señor estaba feliz», dieron a conocer los artistas a los medios. «Una fiesta muy sencilla, muy bonita, hemos visto al señor bastante bien y lo ha celebrado con un montón de amigos», indicaron también los andaluces.

Victoria Federica e Irene Urdangarin / Gtres

Fue a la vuelta cuando se produjo un episodio que tiene como protagonista a la hija de la infanta Elena. Junto a su prima Irene voló en clase turista e hicieron la cola al igual que el resto de los pasajeros. Durante el vuelo, las primas, que están muy unidas, se levantaron juntas para ir al baño justo en el preciso instante en el que iban a servir la cena.

Teniendo en cuenta que la tripulación estaba con el carrito por el estrecho pasillo y que su salida dificultaba la situación, le dieron un toque de atención a Victoria. Ante esta reprimenda, la influencer no se quedó callada, sino más bien todo lo contrario. «A Vic no le sentó muy bien, se enfadó un poco», contaron en el espacio presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Enfrentamiento en un festival

No es la primera vez que Victoria Federica acapara titulares por su actitud. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre salió a la luz un testimonio que aseguró que Vic, como se hace llamar en las redes sociales, tuvo un enfrentamiento con una joven llamada Ángela Romero en el marco de un festival de música.

Victoria Federica en un evento en Madrid / Gtres

«Me choqué sin querer con ella, y al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal, yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica», explicó Romero. «Al día siguiente me volví a encontrar con ella en la cola de los baños portátiles y me gritó que no me colase, empezamos a discutir y yo, para pararlo, cerré la puerta del baño, entonces ella empezó a dar golpes en la puerta y me abrió, me sacó cogiéndome del brazo y yo le tiré el cubata encima, ella se volvió loca y empezó a gritarme, a mí me dio por reírme porque me parecía una situación surrealista», contó Ángela en Socialité.