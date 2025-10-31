La emotiva ‘ruptura’ de Isabel Jiménez y Ángeles Blanco tras dos años trabajando juntas

Mediaset continúa reestructurando su parrilla y los informativos no han sido una excepción. La cadena ha decidido reorganizar sus ediciones y esta estrategia ha supuesto la ruptura profesional de Isabel Jiménez y Ángeles Blanco, dos de las periodistas más reconocidas del grupo. Hasta ahora, ambas compartían la presentación de Informativos Telecinco, pero a partir de esta semana emprenderán caminos distintos: Jiménez permanecerá al frente de la edición de mediodía, mientras que Blanco pasará a la franja nocturna, a las 21:00 horas.

La noticia se hizo visible este jueves, cuando ambas periodistas compartieron su última emisión juntas, un momento cargado de emoción. Isabel Jiménez quiso despedirse con unas sentidas palabras a su compañera: «Nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa con Carlos Franganillo».

Ángeles, fiel a su estilo cercano y con humor, respondió con un guiño a su cambio de horario: «Vamos allá. Dejo las comidas para irme a las cenas. A partir de ahora, les espero a las nueve de la noche, las ocho en Canarias».

Un nuevo impulso para la estrategia informativa de Telecinco

Con esta reorganización, Telecinco busca reforzar su apuesta informativa y ganar terreno frente a la competencia directa, especialmente frente a Antena 3 Noticias y Telediario de La 1. La cadena confía en que la experiencia y credibilidad de ambas comunicadoras se traduzcan en una mejora de audiencia.

Ángeles Blanco, con más de tres décadas de carrera, es una de las profesionales más consolidadas del periodismo televisivo. Inició su trayectoria en los años 90 y desde entonces ha sido un rostro fijo de los informativos de Mediaset, reconocida por su rigor y su estilo sobrio y cercano. Ahora se enfrenta al reto de liderar la edición nocturna junto a Carlos Franganillo, otro periodista de referencia, fichado para fortalecer la imagen de solvencia de la cadena.

Franganillo, que dio sus primeros pasos en TVE tras aprobar una oposición en 2008, ha pasado por espacios como Los desayunos de La 1 y ha sido corresponsal en Washington y Bruselas. Su incorporación a Telecinco marcó un nuevo capítulo en la línea informativa del grupo, que pretende recuperar la confianza de los espectadores a través de rostros con credibilidad y trayectoria.

Isabel Jiménez, un rostro clave en la edición de mediodía

Por su parte, Isabel Jiménez continuará al frente del informativo de mediodía en solitario, siguiendo la senda de María Casado tras la salida de David Cantero. La periodista almeriense se ha convertido en uno de los pilares de Mediaset, donde ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios con profesionalidad y cercanía.

Jiménez no es ajena a las transformaciones. Ya vivió una etapa de transición cuando su amiga y socia, Sara Carbonero, abandonó la cadena en 2015 para centrarse en nuevos proyectos. Ambas mantienen una estrecha relación personal y profesional: juntas fundaron la firma de moda sostenible Slowlove, que se ha consolidado con gran éxito en el sector.