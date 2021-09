Ana García Obregón ha vivido este sábado una noche de lo más especial. La actriz ha sido galardonada con el premio Mainat, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional dentro del mundo de la televisión. En su llegada, decenas de personas la han piropeado y han querido hacerse una foto con ella para inmortalizar el momento. Una vez en la gala, Ana ha sacado fuerzas y ha subido muy emocionada para recoger el galardón. “Estoy muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida. Había pensado algo, pero ahora ya no sé qué decir. Me entregáis este maravilloso premio a mi trayectoria, os puedo asegurar de corazón que ha sido un privilegio trabajar durante casi cuatro décadas en mi amor, en la televisión”, ha comenzado diciendo.

“Estaba recordando mi bautizo en la tele. Entonces había solo dos cadenas, era un programa con Pedro Ruiz, un telediario de cachondeo que se llamaba ‘El pirulí que te vi’ en 1983 y ese mismo año el gran Fernando Navarrete pensó que yo valía y dijo que podía hacer el programa de fin de año con seis horas en directo. Yo dije que también quería cantar y bailar y ahí me enamoré de la televisión», ha añadido con una tímida sonrisa. Después de recordar cómo fueron sus inicios profesionales, ha querido dedicar unas emotivas palabras a dos personas muy importantes para ella, su madre y su hijo.

«Dalí dijo que la tele es esa pantalla en la que uno ve todo lo que se puede imaginar y yo nunca me imaginé estar aquí y lo que queda, porque sé que voy a tener fuerzas para seguir. Estoy más nerviosa que cuando me puse delante de España para dar las Campanadas, se me ha secado hasta la boca que nunca me ha pasado. Esta noche hay dos personas que están muy orgullosas de mí, mi madre y mi hijo. Este premio es para ti mamá y para ti Aless y también agradecer al FesTVal de que se acordara de mí”, ha dicho con lágrimas en los ojos.

Nada más terminar el discurso, Ana Obregón ha recibido un inmenso y caluroso aplauso por parte de los allí presentes. Un momento inolvidable que la presentadora no olvidará jamás, pues se ha convertido en uno de los rostros conocidos más queridos de la crónica social de nuestro país.

La presentadora ha optado para esta especial velada por un ‘look’ de inspiración helénica, de escote asimétrico y falda fluida en color blanco. Un diseño de Redondo Brand. Lo ha combindo con unos salones peep-toe plateados de Jimmy Choo y un bolso de Dior estilo minimaletín que era de su madre.