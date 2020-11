Emma García anuncia que tiene Covid-19: «este fin de semana no podré estar»

Emma García es, desde hace dos años, el rostro de los fines de semana y en su programa ‘Viva la vida’, repasa los acontecimientos de los últimos días de todos los ámbitos. Este sábado, sin embargo, no será ella quien presente el espacio. La periodista ha compartido en sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus y que, por lo tanto, tendrá que estar en cuarentena unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

«¡¡¡Hola [email protected]!!! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con [email protected] Tengo Covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina», ha escribo García, que también ha desvelado quién va a ser la encargada de tomar el relevo: Sandra Barneda. «Os dejo en las mejores manos, con mi querida compañera Sandra Barneda ¡¡¡Abrazo muy fuerte a [email protected] y hasta muy pronto!!!❤️❤️💜💜», ha terminado diciendo. Barneda tiene bastante experiencia en eso de ponerse ante las cámaras de ‘Viva la vida’, pues ella fue la elegida para sustituir a su compañera durante las vacaciones del verano de 2019.

Apenas unos minutos después de escribir el mensaje, la vasca ha recibido multitud de mensajes de apoyo y cariño, no solo de fans sino también de compañeros de trabajo, que no han dudado en desearle lo mejor. «¡Cuídate mucho, amiga! 💜», le ha escrito Carlota Corredera, a lo que Jesús Vázquez le ha deseado una pronta recuperación. Tamara Gorro, Suso, Marta López, Isabel Rábago o Nuria Marin también se han acordado de ella y, por supuesto, no han faltado las cariñosas palabras de Sandra, que le guardará muy bien el puesto: «Cuídate mucho!!! ❤️❤️ estaremos pendientes!!!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

Curiosamente este mismo jueves, Emma García le dedicaba una publicación de su cuenta de Instagram a Sandra Barneda, desvelando cual era su entretenimiento para ese día. «‘Un océano para llegar a ti’ y yo, ya tengo planazo para hoy. Gracias @sandrabarneda . ¡¡Feliz!!❤️*». Lo que menos se imaginaba la periodista en el momento de escribir la publicación era que iba a tener unos ‘días libres’ obligados en los que podrá disfrutar de la lectura, aunque seguro que no se pierde el programa.

Este libro de Sandra es uno de los más especiales de su carrera y ha tenido tanto éxito que ya va por su tercera edición. Sin duda, una gran alegría para la de Barcelona, que para alegría de sus seguidores vuelve este sábado a ponerse delante de las cámaras. «Mucho ánimo para mi querida compañera Emma García. Este fin de semana os acompañaré las tardes de sábado y domingo en Viva la vida», ha escrito Barneda en su cuenta de Twitter.