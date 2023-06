Madrid se vistió anoche de gala para celebrar el decimoquinto aniversario de Bambú Producciones, una compañía fundada en España en 2007, por Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés, cuyo objetivo es el de crear ficciones con «un cuidado acabado técnico y artístico». El evento, que tuvo lugar en Club de Tiro de Madrid, contó con la presencia de numerosos rostros conocidos del panorama social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, como Mónica Cruz, Sandra Barneda, Maria Castro, Juana Acosta, Candela Peña, Manuela Velasco, o Cayetana Guillén Cuervo, Elsa Pataky o la gran Eva Longoria, entre otros. Todas ellas, derrochadoras de estilo y elegancia sobre la alfombra roja desplegada para la ocasión.

Esta última, se enfundó, sin ir más lejos, en un vestido midi en blanco roto, con una abertura cut out frontal , de corte sirena y relieves en 3D en el escote, que combinó con un bolso y unos zapatos de tipo stilettos muy clásicos. La actriz y directora de cine y televisión estadounidense posó de lo más sonriente ante los medios de comunicación, y habló de su trabajo en Land of Women, una nueva comedia dramática basada en la novela La tierra de las mujeres de la premiada autora Sandra Barneda, que Apple TV+ presentó en agosto de 2022. Asimismo, Longoria habló también de sus gustos por la cocina y del éxito de su matrimonio con Pepe Bastón, con quien contrajo matrimonio en 2016. «Reír, comer y el vino de España», destacó.

Eva Longoria en el 15 aniversario de Bambú Producciones / Gtres

Pero Eva no fue la única estrella internacional que alagó a nuestro país. Elsa Pataky también lo hizo. Preguntada expresamente por su visita a la capital madrileña, Elsa confesó sentirse muy contenta. Sin embargo, quiso dejar claro que en sus planes no entra, de momento, dejar Australia, donde reside en la actualidad junto a su familia. «España me da alegría, a los peques les encanta España, el jamón…pero es complicado. Vivir en Madrid es complicado cuando has vivido ya en el campo, en plena naturaleza», dijo. Para la ocasión, Elsa apostó por un little black dress de tirantes de la firma Dsquared2, la empresa de moda fundada por los hermanos gemelos idénticos Dean y Dan Caten (de ahí viene la doble D que compone el nombre de la marca), que combinó con unas sandalias de tiras nude que alargaban visualmente sus piernas.

Elsa Pataky en el 15 aniversario de Bambú Producciones / Gtres

También de negro vistió Juana Acosta (46). La interprete de El inconveniente o Lobo feroz, escogió un elegante vestido negro strapless de tuvo y corte midi, de escote bardot, a juego con unos salones con detalle de strass y un bolso de mano.

Juana Acosta se convirtió, precisamente, en noticia de la crónica social de nuestro país hace escasos días por su nuevo e incipiente romance con Pablo, un especialista en marketing con el que ha sido recientemente fotografiada paseando por Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa; tras su ruptura, a principios de este año, del financiero parisino Charles Alazet, con quien celebró el pasado agosto su tercer aniversario.