Mónica Cruz se encuentra en un gran momento profesional. Este mismo 25 de marzo la actriz se ha convertido en jurado de un desfile de moda sostenible que ha tenido lugar en el centro comercial Xanadú, en Madrid. Durante el acto ha atendido a los medios de comunicación allí presentes y ha revelado que está “muy contenta de poder ver algo así”. Cuando los reporteros le han preguntado sobre si todavía se dedica a la industria de la moda, ha respondido que sí y que en estos momentos está volcada en el patrón de unos bolsos. “Es una parte que me encanta y sigo aprendiendo. Ahora estoy con Ana Cortina”, ha confesado.

La intérprete ha mostrado su alegría y orgullo por la segunda nominación de su hermana Penélope a los premios Oscar. «El premio ya está. Estar ahí y encima están los dos -hace referencia a la nominación de Javier Bardem por el film Ser los ricardo-, y mi hermana con una película de habla no inglesa, pues si piensas que la vida no te puede llegar a sorprender que pase una vez y lo gane y que vuelva a pasar. Yo no pienso en si lo gana o no, el mérito lo tiene siempre», ha contado.

La actriz pudo acompañar a Penélope cuando se alzó con la conocida estatuilla dorada en 2009 gracias a la ficción de Vicky Cristina Barcelona, pero esta vez no ocurrirá del mismo modo. «Yo no puedo ir, como están los dos y mi hermano está allí, pues nos vamos repartiendo. La niña, el cole, las clases… me quedo aquí», ha dado a conocer Mónica Cruz.

También ha revelado cómo vivió la vez que sí que pudo estar presente junto a la intérprete de Madres paralelas. «Fue surrealista, por donde miraras era como un parque de atracciones y la segunda no me enteré de nada porque fue el primer premio y ya nos fuimos al bar», ha expresado.

Vuelve la mítica serie ‘Un paso adelante’

Ya es oficial. La mítica serie del 2000 que marcó a toda una generación volverá a la pequeña pantalla. Lo que era un secreto a voces ha terminado por confirmarse hace unos meses, concretamente en diciembre de 2021. «Me hace muy feliz. Se lo estaba diciendo a un compañero, ya lo puedo decir gracias a Dios porque llevaba dos meses mordiéndome la lengua, ¡no podía más! No me puede hacer más feliz volver. Estoy otra vez bailando y con mis clases», ha contado muy emocionada.

Sin embargo, no ha podido revelár qué actores volverán a formar parte del elenco debido a una cláusula de confidencialidad, pero sí ha explicado que cuando se enteró de que la ficción volvía tanto ella como otros intérpretes intercambiaron mensajes.