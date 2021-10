Harto de críticas y de ser un blanco fácil, Edmundo Arrocet saca los pies del tiesto para defenderse. Lo hace a golpe de incendiarias declaraciones que a buen seguro escocerán en el seno de la familia Campos. Su entrada en Secret Story fue todo un ciclón informativo puesto que rompía su silencio tras su ruptura con María Teresa. Tras su expulsión ha preferido mantenerse en silencio pese a las fuertes declaraciones de Gustavo, el chófer de su expareja, quien le tildó de «cobarde y mentiroso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Menos de una semana ha tardado Bigote en responderle. Lo ha hecho a través de las páginas de Diez Minutos. Sus palabras transmiten cierto hartazgo y por eso se sacude con una entrevista que va a dar mucho que hablar con lo que la responde a las acusaciones. Edmundo Arrocet le devuelve lo de mentiroso a Gustavo al mostrar en su teléfono mensajes que presuntamente denotan cordialidad con el hombre de confianza de la Campos.

Una de las cosas que María Teresa puso encima de la mesa fue que había decidido mandar al desguace los coches del cómico después de años sin que pasara a recogerlos de su casa. Así lo confirmó Gustavo. Sin embargo, Arrocet lo niega: «Mis coches los tengo yo, pagué a Gustavo los 1.100 € del depósito en el que estaban. ¿Por qué no lo cuenta?». Y es más, se apoya en un mensaje con Terelu Campos en el que le comunica que sus vehículos ya estaban fuera del depósito y que las llaves las tenía su representante.

La relación de Edmundo Arrocet con las hijas de María Teresa Campos

Terelu es una de las que sale expuesta de la entrevista de Edmundo. Bigote confiesa que sigue en contacto con ella. De hecho, coincidieron en el funeral de Begoña Sierra. «Con Terelu he hablado, me llama y nos enviamos mensajes. No tengo nada con ella. A su hija la adoro y hablamos a veces». Sin embargo, con quien no habla es con la otra hija de María Teresa: «Con Carmen no he cruzado un mensaje jamás. La Borrego no ha visto mensajes jamás. Se los habrán reenviado». Además, no pierde la oportunidad de atacarla: «Carmen solo hace las cosas para ganarse a los directores».

Otro asunto polémico ha sido su manera de dejar la relación con María Teresa. La familia sostiene que fue vía WhatsApp y él sigue negándolo con ahínco: «Me reafirmo, mi ruptura no fue por un mensaje, hubo una conversación. Si tienen mensajes, ¡que los saquen! Los periodistas no dicen ni pío. Si tienen esos mensajes ¡que los saquen de una vez!».

Por último, protagoniza las que puede que sean sus declaraciones más polémicas, en las que saca pecho de su situación económica y deja en mal lugar a las Campos: «¿Arruinado yo? Con lo que tengo y gano mantengo a las Campos y a 30 familias más». Por si fuera poco, dice que «no entiendo la entrevista que han hecho. Tiene que haber algo detrás…. Necesitarán dinero».