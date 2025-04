El duque de Alba habla de sus nietos y reconoce que no siempre le gustaron los niños

El actual duque de Alba ha recibido este 23 de abril en Madrid un premio en nombre de la Casa de Alba el Premio Cultural en los Premios Carta Magna Awards. En el marco de esta importante cita ha mostrado su faceta más cercana, relegando a un segundo plano su habitual hermetismo a la hora de hablar sobre su esfera más personal.

Con total naturalidad, en un principio ha agradecido el galardón que le ha sido otorgado. «Para mí es un honor recibirlo, me hace mucha ilusión» aunque «nunca son suficientes». Al mismo tiempo ha asegurado que se ha acordado de su madre, la desaparecida duquesa de Alba, que falleció el 20 de noviembre de 2014 en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla. «Y de mi abuelo», ha añadido con nostalgia.

El duque de Alba ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Después ha recibido la enhorabuena por parte de los reporteros, ya que será abuela por partida doble en los próximos meses. «Uno en junio y otro a mediados, me parece», ha comentado con orgullo. «Voy a tener dos nietos dentro de nada», ha indicado. Por otro lado, el duque de Alba ha hecho una confesión sobre la llegada de más niños a la familia. «Me van gustando porque nunca he tenido mucha cosa por los niños, pero bueno, ahora me gustan, sí, sí.

La familia crece

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo están de enhorabuena. Los duques de Huéscar esperan con emoción la llegada de su tercer hijo. De esta manera, sus dos hijas, Rosario y Sofía (de cuatro y dos años respectivamente), tendrán un nuevo compañero de juegos. Esta vez, la feliz pareja espera un varón y ya se ha podido saber el nombre que han elegido para el bebé que viene en camino y que llenará de felicidad a la familia. Finalmente, se llamará Fernando, como su padre y también como su abuelo materno, Fernando Palazuelo.

Afortunadamente, Sofía Palazuelo está viviendo un embarazo que no le está impidiendo llevar una vida normal, informa ¡Hola! De esta manera, puede disfrutar de todo tipo de actividades. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas ejercía de perfecta anfitriona, junto a su marido y su suegro, con motivo de la celebración de los diversos eventos que se organizaron por el 50 aniversario de la Fundación Casa de Alba.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, en un bautizo. (Foto: Gtres)

Carlos Fitz-James Stuart y Solís y Belén Corsini esperan su segundo hijo para el próximo verano. Los condes de Osorno ya son padres de un niño nacido en marzo del 2024, también llamado Carlos como su padre y su abuelo. De esta manera la familia aumentará en las próximas semanas con la llegada de los dos bebés.