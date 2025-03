Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan están de enhorabuena. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y contraerá matrimonio en los próximos meses. Sin duda una gran noticia para el aristócrata y para toda su familia.

Aunque todavía no se han dado muchos detalles sobre cuándo y dónde será el enlace, se espera que tenga lugar después del verano, entre los meses de septiembre y octubre y en Madrid o en Sevilla. Ahora la pareja está centrada en los preparativos de cara a su gran día.

La pareja lleva mucho tiempo junta y siempre ha sido muy discreta con su relación. Entre Cayetano y Bárbara hay más de tres décadas de diferencia de edad, pero esto no ha sido un impedimento para que su romance funcione. De hecho, ambos han tenido que pasar tiempo separados debido a los estudios de Bárbara, que durante unos años estuvo Londres.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Fotos: Gtres)

La reacción del duque de Alba

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia del compromiso de la pareja ha sido el hermano de Cayetano. El duque de Alba ha asistido en Sevilla a la entrega de los Premios Valores de Excelencia, Cultura y Tauromaquia 2025. Una cita en la que no ha dudado en pronunciarse sobre la próxima boda de su hermano.

Carlos Fitz-James ha comentado que sí era consciente del compromiso de la pareja: «Sí, me he enterado», ha dicho el aristócrata, que ha asegurado que se ha alegrado mucho por la noticia. El duque de Alba ha revelado que ya ha podido hablar con Cayetano y le ha felicitado y deseado todo lo mejor de cara a su enlace y a la nueva vida que está a punto de empezar.

Cayetano con el duque de Alba. (Foto: Gtres)

Sobre Bárbara Mirjan, el aristócrata también ha hecho algunos comentarios muy positivos: «Ella desde luego es una chica estupenda que ha demostrado tener muchas virtudes y yo estoy muy contento con el tema», ha dicho el duque de Alba. No obstante, el aristócrata ha hecho una divertida declaración que ha llamado mucho la atención: «A ver si le endereza un poco», ha sentenciado el jefe de la casa.

Aunque de momento ni Cayetano ni Bárbara se han pronunciado sobre su compromiso, Carlos Fitz-James Stuart sí que ha dicho que su hermano está contento con la noticia, aunque no ha dado más detalles sobre si se encuentra nervioso de cara a los preparativos.

Mientras que para Bárbara Mirjan será su primera boda, no así para el conde de Salvatierra, que ya estuvo casado en el pasado con la mexicana Genoveva Casanova, madre de sus dos hijos, Luis y Amina. La pareja sigue manteniendo una muy buena relación y no es extraño ver al duque de Arjona en compañía de su ex mujer y sus hijos, incluso con su futura esposa en algunas citas especiales.