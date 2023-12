Enrique Ponce cumple 52 años en uno de los mejores momentos de su vida personal. A diferencia del 8 de diciembre de 2020, que sopló las velas estando en el centro del foco mediático, el diestro despide el año alejado de los medios de comunicación. Hace tres años, el valenciano protagonizó los grandes titulares del año, cuando se hacía pública su separación con Paloma Cuevas, tras 24 años de relación y dos hijas en común, y meses después su relación con Ana Soria, una joven de 22 años.

El torero es uno de los diestros más queridos y admirados del panorama nacional e internacional. Enrique Ponce ha demostrado en numerosas ocasiones que es un maestro en su profesión, incluso después de haber tenido que pasar por el hospital por los distintos golpes que ha sufrido en el ruedo. A sus 52 años, a pesar de que se encuentra en muy buena forma, ha decidido retirarse de los ruedos «por tiempo indefinido». El próximo año, el diestro pondrá fin a más de 34 temporadas, tras haber recorrido miles de plazas de toro.

Enrique Ponce durante una de sus corridas de toros / Gtres

Además de su trayectoria profesional, su vida privada también adquirió relevancia mediática por su matrimonio con Paloma Cuevas. La pareja se conoció en una plaza de Toros, cuando la empresaria acompañaba a su padre, Victoriano Valencia, al encierro en Algeciras, donde toreaba Enrique Ponce. Desde ese momento, la joven se enamoró de él y le pidió a su padre que hiciera de ‘celestina’. Tras varios años de noviazgo, la pareja se casó en la catedral de Valencia, en 25 de octubre de 1996. Ambos se convirtieron en uno de los matrimonios públicos más estables y tuvieron dos hijas, Bianca y Paloma. Sin embargo, en julio de 2020 decidieron terminar su historia de amor y rehacer sus vidas por separado.

A las pocas semanas de que se produjera la separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas. El diestro saltó nuevamente a ser uno de los protagonistas de las distintas portadas de los medios de comunicación, por comenzar una relación con Ana Soria, con la que se lleva más de dos décadas de diferencia. «Yo fui a torear a Almería y desde el callejón la vi sentada en el tendido. Es para que te llame la atención. Le pregunté a un amigo que estaba conmigo que si la conocía y me dijo que sí, que era hija de un amigo suyo. Le pregunté su nombre, me lo dijo, la busqué y la encontré», contó Enrique durante su entrevista en El Hormiguero, sobre cómo conoció a la mujer que ha vuelto a conquistar su corazón. «Cuando me miró el mundo se me paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido», explicaba ella.

De la noche a la mañana, la vida de Enrique Ponce cambió drásticamente y se convirtió en un personaje mediático, perseguido por los escándalos que él mismo protagonizó. Su día a día estuvo marcado por persecuciones interminables de fotógrafos y periodistas que querían tomar declaraciones de su situación sentimental. «Pasé a ser alguien conocido pero sin que la gente sepa como soy. Llevamos tres años aguantando mucho, cosas que no son justas, que duelen. Somos personas con corazón, con sentimiento. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal», confesaba Ana Soria sobre cómo había estado viviendo la fama. A pesar de todo, desde que Paloma comenzó a estar muy cerca de Luis Miguel, la vida pública de Enrique pasó a estar en un segundo plano y son muy pocas cosas las que se sabe de él.