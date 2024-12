El día que Doria Ragland se atrevió a contar la verdad sobre su hija, Meghan Markle: “No podía ayudarla”

Doria Ragland es conocida por ser la madre de Meghan Markle y ha tenido muchas oportunidades para aprovecharse de la fama de la duquesa, pero siempre se ha mantenido al margen. Eso sí, hubo un día que se hartó, dijo basta y contó toda la verdad sobre su hija. Lo hizo de la mano de Netflix, durante una colaboración con el documental que protagonizaron los duques de Sussex.

Según contó, Meghan Markle siempre destacó por ser una mujer resuelta e independiente. «No podía ayudarla con los deberes. Ella era más lista», comentó muy orgullosa. Siguiendo su relato, cuando la mujer del príncipe Harry tomó consciencia de ciertos problemas sociales no tardó en solidarizarse con los mismos. Por ejemplo, es una fiel defensora del feminismo. «Era un cerebrito. Se preocupaba por cómo funcionaba el mundo», declara al respecto.

¿Por qué se preocupó Doria Ragland?

Doria Ragland en una de sus apariciones. (Foto: Gtres)

Doria Ragland era consciente de que su hija tenía mucho talento para ser actriz, por eso le apoyó a perseguir su sueño. La cuestión es que todo cambió cuando el príncipe de Inglaterra se cruzó en su camino. Le acusaron de ser una oportunista e incluso pusieron en duda su talento. La protagonista de esta noticia puso en valor la capacidad que la artista tuvo para «no tirar la toalla y seguir adelante».

Netflix le sirvió para hacer público su malestar y su preocupación. A pesar de que Meghan ya era famosa antes de conocer a Harry, la situación se intensificó y Doria no sabía cómo controlarse. Según dice, se empezaron a publicar mentiras sobre ella en la prensa británica y no tenía herramientas para defenderse.

La traición que sufrió Meghan Markle

Doria reconoce que se sintió sobrepasada por la presión de los medios británicos y estadounidenses. «Sentía que no estaba a salvo. No podía salir a pasear a mis perros, no podía salir a trabajar». No quería salir en ninguna revista y algunas publicaciones como The Mirror o The Sun no dejaban de informar sobre ella. Por eso le molestó tanto lo que hizo Thomas, el padre de Meghan.

Meghan Markle en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Doria está separada de Thomas y no tienen buena relación, sobre todo después de descubrir que su ex marido pactó con unos paparazzi para vender unas imágenes. «Eso no ese hace, eso no es de ser un buen padre», declara en Harry y Meghan bastante dolida.

La relación de Doria con Harry

En la otra cara de la moneda se encuentra el príncipe Harry, quien ha creado una bonita conexión con su suegra. Tanto es así que algunos expertos en Casa Real aseguran que pasarán las fiestas navideñas juntos en Montecito (California), donde viven el príncipe desde que rompió con Carlos III.

Harry y Doria tienen buena relación, pero evitan aparecer juntos en ciertos eventos porque ella es bastante discreta y no quiere ser la protagonista. The Mirror subrayó hace unas semanas que Ragland lo estaba pasando muy mal por los rumores que circulaban sobre el supuesto divorcio de su hija. Esa es una de las razones por las que Meghan Markle decidió dar un paso adelante y desmentirlo.