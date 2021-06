Bertín Osborne ya tiene nueva invitada para el próximo capítulo de ‘Mi casa es la tuya’. Tras la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, será Paz Padilla quien le coja el testigo. Han salido a la luz unas imágenes en las que se pueden ver a la humorista y al presentador del formato paseando por la playa de Zahara de los Atunes -Cádiz-. Un lugar muy especial para la invitada de la siguiente entrega del citado formato. A través de las redes sociales del espacio, han lanzado la primera promoción de la entrevista que se emitirá próximamente, aunque todavía no hay una fecha fijada. Durante la conversación, la presentadora de ‘Sálvame’ se sincera, entre otras cosas, sobre la muerte de su marido, el abogado Antonio Vidal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

«Si a mí me dicen llora, llora que Antonio vuelve, estaría metida en la cama. Pero es que por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver», dice Paz Padilla. Además, la intérprete de ‘La que se avecina’ reconoce lo “cobarde” que fue al no poder decir a su marido “que se estaba muriendo”. “No tuve cojones”, expresa con dolor a un Bertín muy emocionado en el avance del episodio que muy pronto verá la luz. La madre de Anna Ferrer, que es todo un ejemplo de lucha y superación, revela cómo fue el proceso por el que tuvo que pasar desde que le diagnosticaron a su esposo que tenía un tumor cerebral hasta el triste desenlace.

No es la primera vez que Paz Padilla participa en el mencionado programa. En 2017 recibió a Bertín en su domicilio de Madrid y, un año antes colaboró en la entrevista que el programa realizó a Chiquito de la Calzada. Después de varios años, la humorista se ha trasladado a su tierra natal, donde vive la mayor parte de su familia ,y ha grabado una de las entrevistas más complicadas para ella. Fue el 18 de julio cuando el abogado murió tras un año de lucha contra la enfermedad que padecía.

Tras este final, que dejó completamente rota a la televisiva, Paz tomó la decisión de apartarse del foco mediático cerca de tres meses. A través de su cuenta de Instagram, confesó que se había marchado a un retiro espiritual para volver a conectar con la vida. «Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano», comenzó explicando en un ‘post’.

«Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando», sentenció con mucho dolor.