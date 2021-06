La emoción de Paz Padilla al recordar el día de su boda: «Cuando se tiene un amor de verdad eso nunca acaba»

Paz Padilla ha regresado este miércoles a ‘Sálvame’ tras unos días de ausencia debido a la promoción de su libro, que le ha llevado a varias ciudades españolas. Un día que los espectadores del formato de Telecinco llevaban tiempo esperando y en el que la presentadora no ha podido evitar emocionarse. No precisamente por volver a estar delante de las cámaras, sino por la inminente boda de José Antonio León, uno de los reporteros del espacio. El enlace tiene lugar este mismo sábado en Sevilla y ha asegurado que ella no se lo va a perder. Por su parte, Belén Esteban ha contado a sus compañeros que el año que viene le gustaría casarse por la iglesia con Miguel.

Una confesión que a Paz le da dado muchos recuerdos, llevándola a aquel día de verano en el que se casó con su marido, Antonio. Una ceremonia muy especial que tuvo lugar en la playa de Zahara de los Atunes. Rodeados de familiares y amigos, la pareja volvió a darse el ‘sí, quier0’, pues meses antes se casaban en la India, eso sí, en solitario. Sin embargo, su historia de amor se terminó antes de lo esperado con el fallecimiento del andaluz, un triste acontecimiento del que el próximo mes se cumple un año. En este tiempo, la gaditana ha crecido mucho y ha enseñado a otras personas a lidiar con la pérdida de un ser querido, pero esto no significa que le duela menos no tener a Antonio a su lado.

Hablar de bodas y de tantos momentos felices, ha hecho que Paz se haya emocionado al regresar al que seguramente fue uno de los días más bonitos de su vida. «Lloro todos los días»; ha contestado entre unas lágrimas que han aumentado cuando el programa le ha puesto la canción que es ha creado en su recuerdo, llamada ‘Volver a ti’. Aunque siempre le tenga en mente, Padilla ha dicho que no llora todo el día, sino al recordar al que fue su pareja.

Ha sido en ese momento cuando Belén ha demostrado ser una gran compañera y amiga, mostrándole todo su apoyo. «Te tienes que quedar, que te pones triste cuando hablas, con ese día que lo viviste con tu familia y con Antonio y ya está. Y no ponerte triste, y no llorar», ha dicho, a lo que Paz se lo ha agradecido mucho, contenta de que personas de su entorno disfruten del amor y de todo lo buen que conlleva. Una vez recompuesta, le ha mandado sus mejores deseos a José Antonio y su chica, que este sábado van a vivir un día muy especial. «Cuando se tiene un amor de verdad eso nunca acaba y eso es una suerte que tiene José Antonio León y Belén Esteban», ha dicho, para terminar lanzando un mensaje al cielo: «mi amor, te quiero».