Paz Padilla se ha convertido en una de las grandes protagonistas de las últimas horas después de que la revista ‘Lecturas’ destapara que había sido despedida de ‘Got Talent’. La presentadora no había hecho ninguna valoración hasta el momento, pero tan solo ha habido que esperar un día para tenerla. Aprovechando que participaba junto a Tania Llasera en el concurso ‘Apadrina un bar’, la andaluza ha valorado esta nueva noticia que afecta directamente a su vida.

Paz se ha mostrado contentísima porque su libro ‘El Humor de mi vida’ ya va por la octava edición: «Se ha convertido en un bestseller. Llevamos más de 200.000 ejemplares vendidos y ahora lo vamos a traducir a varios idiomas». La escritora tiene clara cuál es su prioridad: «Yo valoro lo importante de la vida. Lo más importante para mí es ser feliz, rodearme de amor y nada me afecta». Ni tan siquiera su reciente despido. Basta con escucharla para comprender que está en un momento zen: «Lo más importante es el amor. Da igual el trabajo, el dinero, la fama, el cuerpo. Lo demás me da igual. Soy tremendamente feliz y ese es el mensaje que doy».

Cuando se le pregunta concretamente por su marcha de Got Talent, Paz Padilla adopta el mismo discurso: «He sido tan feliz. Feliz de ver el talento de la gente. Le doy gracias a la vida. Hay que aprender a gestionar de forma que no te hagan daño». No confirma ni desmiente la información: «Soy feliz».

La gaditana cierra la puerta completamente a enamorarse de nuevo y se pone en su sitio cuando se habla de las Apps para ligar: «Si lo digo en broma, me interesa ligar por internet. Si lo digo en serio, sigo enamorada de Antonio. ¿Cómo voy a querer? Si hace 10 meses que enterré a mi marido. ¿Tú crees que me puedo enamorar de otro en ese tiempo?», responde con mucha contundencia. Alto y claro.

Tania Llasera: «Me creo a Rocío Carrasco»

También ha estado presente en el evento de apoyo a los bares Tania Llasera, quien también ha concedido algunas declaraciones. Aprovechando que el leitmotiv era la restauración, la presentadora reconoce que cuando se sienta en un bar «soy de cervecita y patatas u olivas». También ha hablado de su flamante segunda residencia, una nueva casa de campo, que ha adquirido con la idea de pasar largas temporadas y desconectar junto a sus hijos, de 5 y 4 años.

La de Getxo ha vuelto a reconocer que está viendo al docuserie de Rocío Carrasco y afirma que «me la creo». Ella misma reconoció hace unas semanas que con 18 años sufrió un episodio de abuso psíquico muy grave y por eso se alegra de que «muchas mujeres se hayan dado cuenta de que gracias al documental de Rocío Carrasco estaban siendo maltratadas. Estamos educando y dando cobertura a las situaciones de relaciones tóxicas. Los más perjudicados de todo esto son los niños», se lamenta.