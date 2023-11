La dolorosa confesión de Nacho Palau: vuelve a tener cáncer

«Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer». Estas han sido las palabras con las que Nacho Palau ha comunicado que ha recaído en la enfermedad tras superar, en 2022, un agresivo cáncer de pulmón; en el avance de la que será su entrevista, mañana, en De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias.

El escultor se sentará mañana en el programa de Telecinco para hablar sobre los últimos acontecimientos que han marcado su vida. En especial, sobre el fin (o no) de su batalla judicial con Miguel Bosé después de que, en mayo, el Tribunal Supremo rechazara el recurso por el que Palau exigía que tanto él como el cantante, fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron durante el tiempo que duró su relación. Cabe recordar en este sentido que, de los cuatro menores, dos son hijos biológicos de Miguel Bosé, mientras que los otros dos, son hijos del valenciano.

Nacho Palau y Miguel Bosé / Gtres

Fue en el año 2020, cuando Nacho Palau reclamó ante la Justicia que los cuatro menores fueran considerados hermanos, a pesar de que biológicamente no lo fueran, argumentando que se habían criado como tal. No obstante, cuando la pareja se separó, los dos hijos de Miguel Bosé permanecieron con el cantante en México, mientras que los del escultor se marcharon a Valencia con su padre. Según recalcaba el valenciano, esta situación no era positiva para los menores, es más, les provocaba daños y sufrimiento.

Sea como fuere, lo cierto es que la relación actual entre la ex pareja vuelve a estar de plena actualidad gracias al estreno en abierto de la serie biográfica del cantante, Bosé. Y es que en uno de sus capítulos, la ficción ahonda en la historia de amor de más de dos décadas del músico y el escultor, así como en sus intenciones de formar una familia. Lo último que supimos de Miguel Bosé y Nacho Palau como pareja -aún sin serlo- es que habían acercado posturas pasando unos días de vacaciones en Mallorca. Eso ocurrió el pasado verano y fue el propio Nacho Palau quien meses después contó esa experiencia en televisión, muy sonriente y sin descartar una reconciliación que parecía ilusionarle.

Nacho Palau y Miguel Bosé en Madrid / Gtres

Pero nada más lejos a la realidad. La situación parece haber cambiado radicalmente de un tiempo para aquí, a juzgar por las palabras que el propio Nacho dedica al intérprete de Si tú no vuelves o Te Amaré. «Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro. De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le das la gana», acusa Nacho, quien recuerda además que alguien le dijo «ten cuidado, no te metas». Pero que él se metió.

La lucha de Nacho Palau contra el cáncer

Pocas semanas después de su regreso de Honduras, tras participar en Supervivientes 2022, a Nacho Palau le fue diagnosticado un tumor en el pulmón. «Me atropelló pero bien atropellado. No lo entendía. Fue un guantazo tremendo», contó. No obstante, en marzo de este año, el escultor anunció que había superado la enfermedad después de un tratamiento médico muy agresivo que le había dejado algunas secuelas. «Perdí muchísimo peso, estaba flojo, llegué a pesar 58 kilos y algo».

Sin embargo, la vida ha vuelto a azotar la salud de Nacho Palau. Tal y como ha revelado en el avance de De viernes, el catalán ha vuelto a recaer en esta enfermedad que, asegura, está siendo muy dura para él y sus familiares y amigos más cercanos. «Hay un momento que dices, ‘no puedo más, de esta no salgo y ¿Para qué?’», ha confesado.