‘Bárbara Rey Historia de un secreto’: así se silenció a la vedette

Socialité sorprendía en su última edición a su audiencia con un reportaje exclusivo titulado Bárbara y el Rey con el que, con la colaboración de diversos periodistas, se ha desgranado la supuesta historia de amor entre la famosa vedette y el Rey Juan Carlos I. Según el citado programa la relación entre ellos habría durado más de dos décadas, siendo el expresidente Adolfo Suárez la persona que los presentó, a petición del Emérito.

Según el documental, fue en 1976, momento en el que la presentadora de televisión conducía el programa Palmarés en la cadena pública, que seguía como espectador Juan Carlos I. Así habría comenzado una historia intermitente durante más de dos décadas. Según el reportaje, la supuesta pareja tenía sus trucos para preservar su intimidad. Los periodistas aseguran que Juan Carlos I salía en moto por la puerta de atrás de Zarzuela para llegar a la casa de Boadilla del Monte, donde vivía Bárbara. Un dato relevante ya que esto supondría que el equipo de seguridad del Rey Juan Carlos era conocedor de la relación extramatrimonial de su jefe. “Juan Carlos era una figura muy protegida. Eran encuentros muy cerrados”, explica Juan Luis Galiacho.

La implicación de cada uno de los protagonistas es bien distinta según los periodistas que más han seguido el caso. Según afirma Chelo García Cortés, amiga íntima durante mucho tiempo de la artista, Bárbara Rey quiso mucho al marido de la reina Sofía. En cambio Galiacho no ha dudado en asegurar que «para él no era una relación lo suficientemente importante a nivel afectivo», y que el Rey “se cansó de ella como se cansa de todas”. Pero no fue oro todo lo que relució durante el tiempo que duró la historia. Asegura Fernando Rueda que “de todas las amigas del rey la que más dolor de cabeza le daba era Bárbara”.

Siempre según recoge el documental de Socialité, en 1997, Bárbara Rey detectó que Juan Carlos quiere cortar el contacto con ella. Esto habría llevado a la exmujer de Ángel Cristo a preparar una estrategia para protegerse, una afirmación que la propia protagonista de esta historia negó durante una entrevista que concedió a la revista Lecturas. Según ha denunciado la de Totana en más de una ocasión, Bárbara sufrió un robo en su casa cuando ella y sus hijos se encontraban ausentes. Días después comienza a recibir amenazas, siendo un mensaje enviado al teléfono de su hija Sofía donde se asegura que su vida corre peligro un punto de inflexión absoluto para ella. La presentadora pone una denuncia tras los hechos ocurridos y menciona a Manuel Prado como posible culpable del robo. La actriz tenía material muy importante y es en ese momento cuando entra el CNI, importantes empresarios y banqueros que se empiezan a preocupar por lo que pueda saber la amiga de Juan Carlos.

David González, periodista, indica que desde el servicio secreto se llegó un acuerdo económico con Bárbara en el año 2000 para pagarle 100 millones de golpe y 50 a lo largo de una década y así comprar su silencio, algo que ha confirmado Eduardo Inda: “A Bárbara se le pagó su silencio con dinero público”.