La doctora Elena Berezo, experta en trasplante capilar: "Ya no hace falta irse a Turquía"

Durante mucho tiempo, hemos asociado erróneamente los injertos capilares a Turquía, pero en España hay clínicas y especialistas muy capacitados para llevarlos a cabo. Al principio, la excusa era que fuera de nuestro país costaba menos, pero esto ya no es un motivo para dar la espalda a los expertos nacionales. En LOOK nos hemos puesto en contacto con Elena Berezo, una doctora que está al mando de una de las mejores clínicas de Madrid. El centro lleva su nombre y se encuentra en la calle Velázquez número 115. Pero, ¿qué tiene que decir nuestra especialista sobre el tema que estamos tratando?

La conclusión de Elena Berezo es clara: «Los precios de aquí ya son como los de Turquía, así que no merece la pena marcharse». Es evidente que el dinero juega un papel importante, pero en tratamientos tan delicados hay que tener en cuenta muchos otros factores. Lo esencial es que el cliente acuda a una clínica segura y después debe sopesar algunos aspectos como la calidad de los injertos o el resultado final. No se trata únicamente de tener más pelo, sino de que el nuevo cabello tenga un aspecto natural y ligero.

Un modelo cortándose el pelo. (Foto: Gtres)

Si visitamos la página web de la doctora Berezo, encontramos la clave de todo. Ella defiende que «la medicina no es una ciencia exacta, cada paciente tiene unas necesidades y una respuesta diferente». Esto quiere decir que es mejor tener la situación controlada para poder solucionar cualquier imprevisto y, en consecuencia, es mucho más seguro someterse a un injerto capilar (o a cualquier otro retoque) en España.

¿Cuánto cuesta hacerse un injerto?

Elena Berezo tiene respuesta a esta pregunta. Como decimos, cada paciente es un caso distinto, pero sí se puede determinar una base. «Los precios varían, pero hay tratamientos por menos de 3.000 euros y son trasplantes hechos en España, con la garantía y la seguridad que tenemos aquí. Por eso, ante cualquier posible rechazo o inconveniente, la clínica está aquí y no hay que coger un avión para ir a Turquía. Primero por seguridad, segundo por calidad y tercero porque la sanidad se mira mucho más aquí».

Gracias a todo lo anterior, ya no es necesario hacer tantos trámites ni salir de España para someterse a un injerto y esa es la razón por la que cada vez son más frecuentes.

Los dos métodos más efectivos

La doctora Berezo se compromete a hacer «un diagnóstico individual y personalizado» para cada paciente y es algo importante porque, por ejemplo, a la hora de realizar un injerto capilar hay dos métodos que deben aplicarse en función de las circunstancias de cada persona.

Modelo tocandose el pelo. (Foto: Gtres)

La técnica FUE es la más conocida y se basa en extraer uno a uno los folículos desde la zona donante, que suele ser la parte trasera de la cabeza, donde el cabello es más resistente. Una vez obtenidos, estos folículos se implantan en la zona donde falta pelo mediante pequeñas microincisiones que el especialista realiza previamente para decidir la dirección, la profundidad y la distribución del injerto. Dicho sistema permite cubrir áreas grandes de forma progresiva y natural, por lo que muchos expertos lo recomiendan cuando el paciente necesita repoblar zonas amplias o busca un resultado muy homogéneo en toda la cabeza.

Por otro lado, tenemos la técnica DHI, que introduce una herramienta especial llamada Choi Pen. Esto permite implantar cada folículo directamente sin necesidad de hacer incisiones antes. Con el mencionado dispositivo, el profesional puede controlar al detalle el ángulo, la profundidad y la posición del pelo en el mismo gesto, lo que hace que el proceso sea más preciso y que el tiempo entre la extracción y la implantación sea menor. Debido a esa precisión, se usa sobre todo para retocar zonas pequeñas, mejorar la densidad o trabajar áreas delicadas donde se necesita una colocación muy cuidadosa.