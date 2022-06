Este martes, Matthew McConaughey se ha desplazado hasta Washington, concretamente a la Casa Blanca, para reunirse con los líderes políticos del país y pedir que abandonen sus diferencias y aprueben cambios reales para controlar la posesión de armas, consiguiendo así frenar las masacres que tanto están azotando al país.

Una intervención que llega tan solo unos días después de la matanza en la escuela de primaria Uvalde, en la que un joven de 18 años compró de forma legal un rifle de asalto que utilizó para regar a tiros una clase de una escuela y matar a 19 niños y dos profesoras. Y es que, fue precisamente en esta localidad texana donde nació el actor y a donde ha querido regresar para hablar con los familiares de las víctimas.

Aprovechando su viaje, el ganador de un premio Oscar se ha personado en la Casa Blanca para pedir más responsabilidad con las armas en un emocionante discurso que ya ha dado la vuelta al mundo: “Estamos en una ventana de oportunidad en este momento en la que no habíamos estado antes. Una ventana en la que parece que un cambio real, un cambio real puede suceder. Las partes responsables en este debate parecen al menos estar comprometidas a sentarse y mantener una conversación real sobre cómo dar comienzo a un camino nuevo y mejor, uno que puede acercarnos y hacer que nuestro país sea más seguro. Un camino que al fin pueda conseguir cambiar algo”.

Durante su intervención, el actor ha querido recordar a algunas de las víctimas de la matanza mencionada, haciendo especial hincapié en los sueños incumplidos que han dejado por el camino tras su muerte. Con el objetivo de homenajear a los niños y las dos profesoras, McConaughey ha mostrado varios dibujos, obras de arte y fotografías de alguno de ellos. Ha hablado de cómo Alithia Ramírez quería asistir a la escuela de arte de París cuando fuera mayor y de los sueños de Maite Rodríguez de ser bióloga marina, enseñando un par de zapatillas Converse verdes que pertenecían a la menor. “Unas Converse verdes con un corazón en el dedo del pie derecho. Son las mismas Converse verdes en sus pies que resultaron ser la única evidencia clara que podría identificarla después del tiroteo ¿Qué me dicen de eso?”, ha preguntado, dando un golpe sobre el atril de la sala de prensa.

Un desgarrador discurso con el que, además, ha querido lanzar algunas propuestas que, según el actor, reflejan los verdaderos valores americanos y para las que la mayoría de propietarios de armas estarían de acuerdo: “Necesitamos controles sobre el historial de quien compra un arma. Necesitamos elevar la edad mínima de edad para comprar un rifle de asalto a 21 años, y un lapso de espera para cerrar la transacción. Necesitamos leyes de ‘banderas rojas’ (evitan que alguien con comportamiento violento o suicida pueda comprar) y que haya consecuencias para quien abusa de ellas”.

McConaughey además de actor es una figura popular entre los republicanos y los demócratas que, durante un tiempo, barajó la posibilidad de presentarse a la elección a gobernador de Texas como candidato independiente. “La gente en el poder no ha sido capaz de actuar. ¿Pueden ambos bandos elevar la discusión, dejar de tratarlo como un problema político y admitir que tenemos un problema sobre preservación de vidas?”, ha continuado su relato, lanzando una reflexión a los líderes políticos que gobiernan en la actualidad. Además, ha finalizado su intervención en la Casa Blanca lanzando un claro mensaje a los seguidores republicanos: “Debemos mostrar coraje y honrar nuestras obligaciones morales, no nuestra afiliación de partido. No podemos ser líderes de verdad si solo vivimos para nuestra reelección”.

La visita de McConaughey a D.C también ha incluido un breve encuentro con el presidente Joe Biden, tan solo un día después de la publicación de su artículo de opinión sobre la “responsabilidad sobre las armas” en el Austin American-Statesman. “Tenemos que mirarnos en el espejo sobria, humilde y honestamente, y cambiar nuestra imagen basándonos en lo que de veras valoramos”, ha dicho en su discurso. Por su parte, la Casa Blanca ha afirmado que el presidente simplemente tiene por objetivo que se aprueba algún tipo de legislación, mientras el Congreso debate la legislación federal sobre armas después de más de una década de inacción sobre el tema.