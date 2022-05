A pocas semanas de que se celebre el Jubileo de la Reina Isabel, son muchas las dudas que todavía existen en torno a quiénes participarán en los diferentes actos y si, finalmente, los duques de Sussex estarán presentes. Aunque se ha confirmado que Harry y Meghan tienen la intención de viajar a Londres, fuentes oficiales del Palacio de Buckingham ya han anunciado que solo los miembros que representan a la Reina Isabel en diferentes actividades oficiales estarán en el balcón de Palacio.

Una situación sobre la que, por ahora, no se ha pronunciado la pareja, que sigue con su rutina habitual en California, aunque no del todo tranquila. Según algunas fuentes, los contratos que los duques de Sussex habían firmado con empresas como Netflix o Spotify no atraviesan un buen momento. Es más, parece que la intención de la pareja es viajar a Londres con un equipo de la plataforma, aunque podría encontrarse con reticencias por parte de la familia real, que no le permitiría grabar algunas cosas.

Más allá de esto, según ha informado en tabloide británico Daily Mail, los objetivos de Meghan Markle van aún más lejos. Al parecer, la hermana del actual presidente norteamericano -al que los Sussex mostraron su apoyo a pesar de que el protocolo no permite expresar opiniones políticas- ha invitado a Meghan Markle a unirse al Partido Demócrata porque considera que podría ser una buena candidata a la presidencia de Estados Unidos.

Valerie Biden Owens ha asegurado públicamente que la esposa del príncipe Harry sería bienvenida al partido y ha declarado que “es maravilloso tener mujeres en la política. Cuantas más mujeres haya, mejor funcionará nuestro sistema democrático”, ha dicho. En una entrevista en el programa de televisión Good Morning Britain, la hermana del mandatario ha dicho que Meghan Markle sería una buena candidata a la presidencia: “Sí, tal vez. Por supuesto que sí”, ha declarado.

Aunque por el momento se desconocen los planes concretos de Meghan Markle, lo cierto es que esta no resulta una noticia sorprendente para muchos. De hecho, los rumores sobre las posibles intenciones políticas de la duquesa de Sussex no son una novedad, es más, se ha comentado en alguna ocasión en el pasado que la esposa del príncipe Harry ha estado haciendo contactos con personas vinculadas a la política desde que la pareja se instalase en Estados Unidos.

Dado que ni el príncipe Harry ni Meghan Markle pertenecen ya a los efectivos de la familia real, no debería haber mayor problema ante la posibilidad de que la Duquesa iniciase una carrera en el mundo de la política. Un nuevo paso que la norteamericana daría de la mano de los demócratas, no solo porque es el partido con el que se siente más afín, sino también porque el propio príncipe Harry mantiene una estrecha relación con el matrimonio Biden que se remonta varios años atrás.