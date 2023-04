El inesperado retoque estético al que se ha sometido Diego Matamoros

Estando alejado de la televisión, podría decirse que Diego Matamoros está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tanto a nivel personal como profesional. El hijo de Kiko Matamoros puede presumir de estar inmerso en una relación sentimental aparentemente consolidada con Marta Riumbau mientras sus seguidores en Instagram no dejan de crecer, contando con casi 500.000 en la plataforma mencionada, la cual se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Es por ello que, día tras día, el influencer ha hecho de ésta su escaparate preferido a la hora de contar sus movimientos cotidianos, entre los que está un reciente retoque estético que no ha pasado desapercibido.

Este no es otro que un injerto capilar. Pese a haber lucido una melena bastante poblada a lo largo de los años, el hermano de Laura Matamoros ha notado que la caída de su cabello ha ido in crescendo, razón por la que ha optado por someterse a una intervención que ha resultado ser todo un éxito y así lo ha reflejado en sus redes sociales: «Hoy estoy dando de qué hablar un poquito. Así que, para que lo veáis un poco mejor, aquí está la piel aún un poco irritada y evidentemente no es el resultado final porque tiene que crecer mucho más, me veréis de nuevo con el tupé pero os dejo por aquí los detalles por si os queréis informar sobre cualquier duda», comenzaba explicando, señalándose la cabeza y las zonas en las que se ha injertado el pelo mientras ofrecía a sus fans un enlace directo hacia la clínica en la que había llevado a cabo todo el proceso.

En una entrevista con el centro estético de cabecera mencionado, Diego ha tenido oportunidad de hablar de los motivos por los cuales se ha sometido a este retoque, ya que al parecer sus entradas «habían crecido considerablemente» hasta el punto de hacérselo «porque ya se estaba quedando como su padre», Kiko Matamoros: «Antes el flequillo era el protagonista de mis looks, y ahora no puedo peinármelo porque prácticamente no existe», señalaba con total sinceridad antes de ponerse en manos de los profesionales que han ido reinjertando su cabello pelo por pelo hasta dar lugar a una melena que no se verá con claridad hasta dentro de unas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Matamoros (@diegomatflo)

Unos minutos más tarde, el hijo del colaborador de Sálvame ha protagonizado un post en su cuenta de Instagram en el que ha hablado largo y tendido sobre el asunto, alegando que se ha unido «a la liga de las remontadas» con este cambio gracias al que promete sentirse más a gusto consigo mismo: «Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme para frenar la caída. En mi caso ha sido prácticamente un micro injerto en el que se han trasplantado 1.100 folículos», zanjaba, contando con el «me gusta» de su progenitor, y por ende, también con su apoyo.