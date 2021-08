Diego Matamoros no se lo ha pensado dos veces. El hijo de Kiko Matamoros compartió en la noche del miércoles una fotografía que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Tras su ruptura con la doctora Carla Barber, el televisivo se ha volcado en sí mismo para poder continuar con sus metas y objetivos. Si bien se escucharon rumores sobre una posible segunda oportunidad entre la empresaria y el exconcursante de ‘Supervivientes 2014’, quedaron en eso y continuaron con sus vidas por separado. Ahora, el ‘influencer’ ha querido llevar a cabo su cambio de ‘look’ más radical hasta la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo)

Mediante una fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram, Diego ha posado ante el objetivo de la cámara como nunca antes. Lo ha hecho dejando atrás su característico tupe moreno y ha optado por raparse la melena. Aunque eso no ha sido todo porque ha querido ir un paso más allá y se ha teñido de rubio platino, al más puro estilo Maluma. Además, ha añadido a su nuevo estilo unas gafas redondas de sol y una camiseta con un estampado de colores. “¿Sabéis? Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención”, ha comenzado diciendo en el escrito que ha acompañado esta llamativa estampa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo)

“Sinceramente no busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume. Hay veces que he pensado en el qué dirán, pero no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias”, ha añadido reflexivo.

Ha dejado claro también su visión sobre las cosas y que la vida “tiene que ser punto loco, loco de vida, loco de sonrisas, loco de momentos, loco de amores, loco de amigos… Empezar algo nuevo, seguir sumando experiencias, aprender de errores, sentirme realizado con cada cosa que hago, crear algo único y sumar sonrisas”. Después de dar a conocer su visión de las cosas y explicar este nuevo cambio de imagen, Diego Matamoros ha dicho que “solo quiero eso, alguien que como yo quiera sonreír a la vida, para lo malo siempre tendremos tiempo”.

Como era de esperar, muchos usuarios de la Red han quedado impactados con esta nueva imagen de Matamoros. Nuria Secret no lo ha dudado un segundo y ha comentado que no le había reconocido. Por otro lado, el periodista Antonio Rossi ha escrito una serie de emoticonos de palmas, afirmando así que le gusta este ‘look’ del hijo del colaborador de ‘Sálvame’.