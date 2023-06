Era inimaginable que Kiko Hernández (46) aceptara sentarse en el plató de Sálvame Deluxe pese a ser uno de los colaboradores estrella del programa de La Fábrica de la Tele, pues siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad. Sin embargo, ayer lo hizo. Su vida ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Concretamente, desde que comenzaran los rumores de una posible relación sentimental con el actor y cantante, Fran Antón. Algo que acabó por confirmar el propio colaborador hace escasos días. «En septiembre quiero casarme contigo», comenzó diciendo.

«He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en el mundo, y se llama Fran Antón. Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo, rodeado de medios y especulaciones. Gracias por regalarme una familia maravillosa. Gracias por querer tanto a mi familia. Me gustaría que esto durase y fuésemos felices toda la vida», añadió.

Kiko Hernández en ‘Sálvame Deluxe’ / Gtres

Así, fue precisamente sobre su relación sobre lo que habló Kiko Hernández en su entrevista. El que fuera concursante de Gran Hermano, reconoció sin tapujos que se siente más enamorado que nunca del que es «el hombre de su vida» pese a que en un principio, dice, no sintió nada por él más allá de creer que era guapo. «Mi entorno lo sabía desde el primer día, desde que empezamos, él tardó más en contárselo a su familia pero yo no, mis amigos y mi familia han sabido siempre quiénes eran mis parejas, otra cosa es que yo llegue a la tele y diga ‘hola buenas tardes, soy Kiko Hernández y soy homosexual’, pero llegó Fran Antón y me pillaron 80 veces y no tuve más remedio que contarlo, si no me hubiesen pillado seguramente no estaría aquí sentado contando esto. Nuestras citas eran muy divertidas porque eran como clandestinas, hasta que empezó a haber fotos nuestras por todos lados», explicó.

Kiko y Fran se conocieron entre bambalinas del teatro, estando ambos en la misma compañía como actores. «Era un compañero normal, no me planteaba tener una relación el él. En la compañía tuvimos problemas con un compañero que nos puteaba a los dos y nos apoyamos mutuamente», señaló Kiko.

Kiko Hernández en ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

A raíz de esto, Kiko Hernández ahondó en detalles del famoso beso que la pareja tenía que darse en la función teatral que ambos protagonizan, y confesó que mientras en las primeras representaciones su acercamiento duraba escasos segundas, el último día de la función duró más de dos minutos. «Cuando terminó la función decidimos que queríamos estar juntos», confesó. «Yo di el primer paso y le di un beso. En ese momento surge la magia y empieza la historia de amor más bonita que he vivido. Nuestra primera cita fue en el museo de cera porque estaba al lado del restaurante donde íbamos a cenar».

El deseo de Kiko Hernández de ampliar la familia

Durante su intervención en el que fue uno de los últimos programas de Sálvame Deluxe antes de su adiós definitivo de la pequeña pantalla, Kiko Hernández desveló, tras ser preguntado expresamente por ello, su deseo de ampliar la familia con Fran Antón. «¿Tenéis pensado ampliar la familia?», preguntó Belén Esteban (49). «Sí, queremos ampliar la familia porque, aunque Fran siente que mis hijas también son suyas, es uno de sus sueños», declaró Hernández.