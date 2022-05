Toda la verdad sobre la fiesta de las chicas de Ana Rosa sin Marta Riesco

Marta Riesco vuelve a estar en el ojo del huracán. Desde hace ya unas semanas, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha estado en el centro de todo el foco mediático. Primero por su relación y ruptura en directo con Antonio David Flores, después por una guerra mediática con Rocío Carrasco y ahora por su presunto despido de la cúpula de Mediaset. Sea como fuere, la intérprete de No tengas miedo no está pasando por su mejor momento y así lo ha hecho saber.

En medio del huracán mediático que se ha levantado tras, presuntamente, apartar a Marta Riesco de sus funciones como redactora, las chicas de El programa de Ana Rosa, capitaneadas por Patricia Pardo, han organizado una quedada para tomar el aperitivo y disfrutar juntas del sol de Madrid, alejadas, por un segundo, de todo lo relacionado con la pequeña pantalla. Tal y como ellas mismas han compartido en sus redes sociales, su amistad y su buena sintonía es más que notable. Sin embargo, algo ha llamado mucho la atención a los medios de comunicación, pues Marta Riesco, que también forma parte del clan televisivo, parece no haber asistido a la jornada.

Y es que, según ha podido saber la redacción de Look por una de las chicas de AR allí presentes, la nueva novia del exguardia civil sí estaba invitada a la reunión. Lo que aún no ha trascendido es por qué esta ha decidido declinar la invitación. ¿Será porque sigue en Sevilla celebrando la Feria de Abril o porque no tiene ánimo para fiestas después de todo lo que le está cayendo? Sea como fuere, algo está pasando, y de eso no cabe ni la menor duda.

Así, mientras sus compañeras de trabajo disfrutan de una “quedada de mujeres” en el exclusivo restaurante madrileño Bocanegra, donde se han dejado ver como “el mejor equipo femenino de la televisión”, Marta Riesco se ha limitado a postear que se encuentra en casa y que está mucho mejor después de haber sufrido un ataque de ansiedad. “Me encuentro mejor y tranquilita en casa a pesar de todo el acoso recibido. Soy una tía luchadora, fuerte y trabajadora. Y, aunque intenten hundirme, sigo trabajando duro para que no lo consigan”, ha explicado en sus historias de Instagram. Además, en mitad de los rumores que apuntan que Mediaset habría prescindido de su labor, la cantante ha salido en su defensa sentenciando que eso es totalmente incierto. “No me han despedido de ningún sitio (aunque muchos no hayan parado de pedirlo). Sigo con mi productora donde me siento querida y valorada siempre. Y ahora más que nunca”, ha sentenciado.

Pero la artista no ha querido irse de las redes sociales sin antes dar las gracias a todos los seguidores que la están apoyando en estos momentos tan mediáticos: “Gracias infinitas por todos los mensajes de amor y cariño. Y por si tenéis alguna duda respecto a lo que voy a hacer…solo os diré que yo sí que creo en la justicia. Hay Riesco para rato”. Con estas palabras, la televisiva ha zanjado la polémica, aunque sin dar detalles de por qué no ha asistido a la reunión de las chicas de Ana Rosa, a pesar de estar invitada. Habrá que esperar a las pertinentes explicaciones, si es que accede a darlas. Sea como fuere, lo que está claro es que algo está cambiando en la vida de Marta Riesco.